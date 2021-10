Năm nhà báo nhóm Báo Sạch lãnh 14 năm 6 tháng tù giam

Tòa án huyện Thới Lai, Cần Thơ vào chiều 28 tháng 10 năm 2021 tuyên phạt 5 nhà báo của nhóm Báo Sạch tổng cộng 14 năm 6 tháng tù giam sau hai ngày xét xử và một ngày nghị án.

Những nhà báo độc lập này bị cáo buộc tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” theo Khoản 2 Điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Cụ thể, ông Trương Châu Hữu Danh bị tuyên bốn năm sáu tháng tù, ông Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng mỗi người ba năm tù; ông Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã đồng mức án hai năm tù.

Ngoài ra tòa cũng phạt bổ sung cấm các nhà báo này hành nghề báo chí trong thời hạn ba năm sau khi chấp hành án phạt tù.

Nhận định về bản án này, nhà báo độc lập Đường Văn Thái cho biết:

“Bản án này đối với người làm báo như Trương Châu Hữu Danh như vậy thì nó quá là nặng và áp khung hình phạt theo Điều 331 thì cái này đối với trường hợp anh này thì quá nặng – bốn năm sáu tháng tù.

Cái án như vậy đối với một người đưa tin ở một đất nước độc tài thì họ đã muốn tiêu diệt một ai đó thì họ đã đưa một mức án cao.

Thực sự với chế độ cầm quyền cộng sản Nhà nước Việt Nam thì họ không muốn lắng nghe bất cứ tiếng nói trái chiều, phản biện, họ chỉ thích khen, không thích chê, không thích tiếp thu ý kiến mới nên ai đó có ý kiến phản biện thì họ có tư thù và luôn muốn trù dập.

Họ sẽ không có nương tay với những người bất đồng chính kiến và họ luôn tăng mức án rất cao. Đấy là cách trả thù đơn giản nhất đối với nhà cầm quyền CSVN.”

Theo như nhà báo này nhận xét, bản án đối với nhóm Báo Sạch và ông Trương Châu Hữu Danh có thể xuất phát từ đấu đá nội giữa các lãnh đạo cộng sản khi ông Danh đăng các bài về Đại học Tôn Đức Thắng và cựu Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, nay là Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam.

Mạng báo Dân Trí dẫn lời đại diện Viện kiểm sát cáo buộc giữa phiên tòa:

“Các bị cáo đã lợi dụng mạng xã hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận để viết nhiều bài viết xúc phạm, xâm phạm đến nhiều cá nhân là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương; xâm phạm đến các quyền tự do dân chủ, qua đó xâm phạm đến nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức…”.

Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF thời điểm các nhà báo này bị bắt đã lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các thành viên Báo Sạch và chấm dứt việc săng lùng các nhà báo đang cung cấp thông tin độc lập đến với người dân.

Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (cơ quan chủ quản của Luật Khoa tạp chí và The Vietnamese Magazine) trước phiên tòa cũng lên án việc chính quyền Việt Nam hình sự hóa các hoạt động của nhóm Báo Sạch và năm thành viên của nhóm.