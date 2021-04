Nam Hàn dừng cung cấp tài chính cho nhiệt điện than ở Việt Nam

Tổng thống Nam Hàn vào ngày 22/4 tuyên bố nước này sẽ dừng cung cấp tài chính công cho các dự án nhiệt điện than ở nước ngoài.

Theo Reuters ngày 22/4, tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu do Mỹ chủ trì, diễn ra trong hai ngày 22-23/4, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in cho rằng nhiệt điện than là loại năng lượng bẩn nhất trong tất cả các loại năng lượng và việc giảm dần vai trò của các nhà máy nhiệt điện than là điều bắt buộc đối với thế giới. Tuy nhiên ông cũng cho rằng cần có những cân nhắc và hỗ trợ thích hợp đối với các nước đang phát triển gặp khó khăn do phụ thuộc nhiều nguồn năng lượng này.

Nam Hàn được xem là một quốc gia đã hào phóng cung cấp tài chính cho các nhà máy nhiệt điện than ở Châu Á trong đó có ở Việt Nam, Indonesia và Bangladesh trong nhiều năm qua. Theo nghiên cứu của tổ chức Greenpeace, nước này đã dành khoảng 5,7 tỷ USD vào các dự án điện than ở nước ngoài trong giai đoạn 1/2013 và 8/2019. Trung Quốc và Nhật Bản là hai nhà cung cấp tài chính lớn khác.

Năm ngoái, Nam Hàn đã cam kết giảm phát thải các bon tại nước này xuống mức trung hòa vào năm 2050. Giới quan sát cho rằng tuyên bố mới đưa ra của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy kỷ quyên của nhiên liệu hóa thạch bẩn đang đi đến hồi kết.

Với lý do để bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế và hài hòa trong việc sử dụng các nguồn năng lượng, Việt Nam hiện có kế hoạch phát triển mạnh nhiệt điện than trong đó dự kiến tăng thêm gần 17 GW điện than trong giai đoạn 2021-2030, tăng gần 83% so với công suất hiện tại.