Một thủy thủ người Việt bị tố cáo đâm chết thuyền trưởng người Tàu

Seoul, Nam Hàn: Theo những tin tức vừa loan báo thì một thủy thủ gốc Việt bị bắt giữ vì cái chết của một thuyền trưởng gốc Trung quốc, trên chuyến tàu chở hàng từ Việt Nam đến một hải cảng của Nam Hàn.

Theo bản cáo trạng thì nghi can người Việt này đã đâm chết người thuyền trưởng gốc Tàu, trong hôm thứ tư ngày 8 tháng chạp, khi chiếc tàu chở hàng tiến vào vùng biển Uldo, gần đảo Yellow Sea để đến hải cảng Pyeongtaek Dangjin.

Người thủy thủ Việt 24 tuổi bị tố cáo đã đâm chết người thuyền trường Trung quốc 44 tuổi, sau khi bị người thuyền trưởng này la lối.

Cũng theo những nhân chứng thì trong thời gian này bị cáo cũng say xỉn.

Trên chiếc tàu chở hàng này có 17 thủy thủ gốc Việt, một thủy thủ và người thuyền trưởng gốc Trung quốc.

Nguyên nhân của vụ giết người đang trong vòng điều tra của các cơ quan an ninh Nam Hàn.