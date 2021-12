Một cựu kỹ sư không gian người Canadian gốc Tàu bị buộc tội lợi dụng chức vụ, làm việc cho một công ty Trung quốc

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 10 tháng chạp, sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã buộc một cựu nhân viên của cơ quan không gian Canada, the Canadian Space Agency, về tội danh lợi dụng danh nghĩa chức vụ cũ, đứng ra làm trung gian cho một công ty Trung quốc.

Nghi can Wanping Zheng năm nay 61 tuổi, sẽ phải ra hầu tòa ở thành phố Longueuil vào ngày 15 tháng chạp.

Theo bản cáo trạng thì nghi can Zheng là một cư dân ở thành phố Brossard, đã lợi dụng danh nghĩa một kỹ sư của cơ quan không gian Canada , khi còn làm việc cho cơ quan này, để đứng ra thương thảo cho một công ty Trung quốc, đặt hệ thống viễn thông không gian ở Băng Đảo ( Iceland).

Nghi can này đã bị cho nghỉ việc vào năm 2019 khi cơ quan không gian Canada khám phá ra việc gian dối này.

Sở cảnh sát Hoàng Gia đã nói là việc gian dối này có nguy hại cho Canada về kinh tế cũng như quốc phòng.