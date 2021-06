Một thanh niên tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19

Việt Nam vừa ghi nhận thêm một ca tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo thông tin Sở Y tế Hà Nội, đây là một giáo viên trẻ tên T.H.L, mới 26 tuổi, cư trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Cơ quan y tế cho biết anh L. đã đến Trạm y tế xã Nam Hồng của huyện Đông Anh để tiêm chủng vaccine COVID-19 vào sáng ngày 20/6. Trước khi tiêm, anh L. được khám sàng lọc và đủ điều kiện để tiêm chủng. Sau khi được tiêm vaccine COVID-19 do AstraZeneca sản xuất, anh L. được theo dõi tại trạm y tế 30 phút trước khi trở về nhà.

Đến tối 21/6, Trạm y tế xã Bắc Hồng nhận được thông báo từ người nhà cho biết anh L. bị co giật. Sau khi đội cấp cứu đến nhà để cứu chữa, tình trạng của anh L. tiếp tục tiến triển xấu, “toàn thân tím tái, mạch cảnh không bắt được, huyết áp không đo được, đồng tử giãn từ 5 đến 6 mm…” nên đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, thông báo của Sở Y tế Hà Nội cho biết.

Tuy nhiên, anh L. đã tử vong vào 9 giờ15 phút tối 21/6, sau khoảng 39 giờ tiêm vaccine.

Sáng 22/6, Sở Y tế Hà Nội đã họp Hội đồng tư vấn chuyên môn cùng với các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Bạch mai và Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương để đánh giá về trường hợp tử vong mới nhất này.

Theo kết luận ban đầu của Hội đồng chuyên môn, hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong của trường hợp mới này khi kết quả pháp y “chưa thấy bằng chứng cho thấy tử vong do phản vệ hoặc tắc mạch”, vẫn theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội.

Trạm y tế nơi tiêm chủng cho anh L. được xác nhận “đủ điều kiện” theo quy định và vaccine dùng để tiêm cho anh L. thuộc lô ABX1466, có hạn dùng đến ngày 31/8/2021 cho 100 người. Quy trình tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vaccine cũng được cho hay là đúng theo quy định. Ngoài anh L., tất cả những người được tiêm chủng còn lại đều có sức khoẻ bình thường.

Sở Y tế Hà Nội cho biết cần phải thực hiện thêm các xét nghiệm vi thể và giải trình tự gen để có kết luận về trường hợp tử vong sau tiêm này.

Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận một vài ca tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19. Trong đó, có một nữ nhân viên y tế 35 tuổi công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, tỉnh An Giang, tử vong do sốc phản vệ sau khi tiêm, và một người đàn ông 55 tuổi ở Bình Thuận.

Tính đến ngày 18/6, Việt Nam đã tiêm 1.991.059 liều vaccine phòng COVID-19 và có khoảng 14 – 20% người được tiêm có phản ứng sau tiêm, tương đương với tỷ lệ khuyến cáo của nhà sản xuất và Tổ chức Y tế thế giới, theo Bộ Y tế Việt Nam.