Ba tâm dịch COVID-19 được phân phối một triệu liều vaccine do Nhật hỗ trợ

Một triệu liều vaccine AstraZeneca do Nhật Bản cấp cho Việt Nam được phân phối cho các địa phương, chủ yếu cho ba trung tâm dịch COVID-19 trong đợt bùng phát thứ tư hiện nay. Đó là TPHCM, hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam ngày 17/6 dẫn thông báo như vừa nêu của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Cụ thể, TPHCM được phân bổ nhiều nhất với gần 800 ngàn liều. Số lượng này vào chiều ngày 17/6 đã đến tại thành phố lớn nhất cả nước, nơi dịch COVID-19 đang lây lanh nhanh.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thì Việt Nam là nước đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á nhận được vaccine ngừa COVID-19 do Nhật tài trợ.

Đây là đợt phân bổ thứ năm vaccine AstraZenerca ngừa COVID-19 mà Việt Nam nhận được từ các nước cũng như thông qua cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Cũng tin liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang sẽ đề nghị với chính phủ Hà Nội cho toàn bộ khoảng 170 ngàn cư dân tại đảo Phú Quốc thuộc tỉnh này được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Mục đích nhằm mở cửa trở lại cho khách du lịch dự kiến vào tháng chín hay tháng mười tới đây.

Tổng kết của Bộ Y tế Việt Nam tính đến tối ngày 17/6, trên cả nước ghi nhận 8.913 ca lây nhiễm trong cộng đồng tính từ ngày 27/4 đến nay. Bắc Giang có 5.007 ca; Bắc Ninh 1.454 ca; và TPHCM 1.197 ca.