Một người Việt bị giết ở Nhật

Osaka, Nhật Bản: Trong hôm thứ năm ngày 5 tháng 8, cảnh sát thành phố Osaka, Nhật Bản đã bắt giữ một nghi can về tội giết một người Việt Nam.

Nghi can tên là Brian Alberto Cabrera Cruz năm nay 26 tuổi là một người có quốc tịch Cộng Hòa Dominic.

Theo bản cáo trạng thì nghi can Cruz đã hành hung một thanh niên Việt 21 tuổi, là người mà nghi can biết, tại cầu tàu của kinh đào Doyonbori ở Chuo Ward.

Nạn nhân đã bị đánh té xuống nước.

Khi các nhân viên cấp cứu vớt được người thanh niên Việt, đưa về bệnh viện như nạn nhân đã chết tại bệnh viện.

Theo những nhân chứng thì bị cáo và nạn nhân đã uống rượu ở cầu tầu cùng với 1 số người khác.

Sau đó vì có những bất đồng, nghi can đã hành hung nạn nhân cho đến khi người này rớt xuống biển.

Nghi can đã bị bắt giữ chờ ngày ra tòa.