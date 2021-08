Có quá nhiều tiệm bán cần sa ở tỉnh bang Ontario

Ottawa: Theo bản tin của đài CBC phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 7 tháng 8, thì số tiệm bán lẻ cần sa ở tỉnh bang Ontario sẽ gia tăng gấp 10 lần, trong vòng 1 năm sắp tới.

Trước đây khi cần sa vừa được hợp thức hóa ở Canada, thì chính quyền tỉnh bang Ontario đã giới hạn số tiệm bán cần sa lẻ, bằng cách cho rút thăm: những nhà thương mại may mắn rút trúng số thì mới được mở tiệm.

Tuy nhiên việc giới hạn số tiệm bán lẻ cần sa ở tỉnh bang Ontario đã bị hủy bỏ, ai có khả năng muốn mở thì mở.

Việc cho tự do mở tiệm của chính quyền tỉnh bang Ontario đã làm nhiều chủ nhân các cơ sở bán cần sa hiện có, lo ngại.

Bà Karen Nguyễn, giám đốc điều hành COO của công ty trồng cần sa The Colective Growers đã nói với phóng viên đài CBC là chính quyền tỉnh bang nên cho giới hạn số tiệm bán lẻ cần sa được mở cửa.

Công ty The Collective Growers hiện có một cửa tiệm bán lẻ cần sa ở thị trấn Pembroke, và dự trù sẽ xin mở thêm ba tiệm bán lẻ cần sa trong thủ đô Ottawa.

Hiện nay ở thành phố Ottawa có chừng vài chục cửa tiệm bán lẻ cần sa, và con số tiệm bán lẻ này có thể lên đến 126 tiệm vào cuối năm nay.

Số tiệm bán lẻ cần sa ở tỉnh bang Ontario từ con số 52 cửa tiệm vào tháng 3 năm 2020 đã lên đến 572 tiệm vào tháng 3 năm nay 2021.

Số thương vụ cần sa ở tỉnh bang Ontario từ mức 41 triệu dollars trong tháng 3 năm 2020 đã lên đến 103 triệu dollars vào tháng 3 năm nay 2021.

Hiển nhiên là số người hút cần sa ở Canada ngày một gia tăng?