Một người Việt bị bắt vì hai lần dùng dao đe dọa người qua đường.

Rome, New York: Theo những tin tức loan báo thì trong hôm thứ tư ngày 1 tháng 9, cảnh sát thành phố Rome, tiểu bang New York đã bắt giữ một người Việt về tội dùng dao đe dọa người qua đường.

Theo bản tin thì đây là lần thứ nhì trong tháng 8, anh Anthony Nguyễn đã dùng dao đe dọa người khác.

Nghi can Nguyễn năm nay 25 tuổi, cư ngụ ở đường William Street đã dùng dao đe dọa 1 phụ nữ trên đường East Thomas Street vào lúc 4 giờ 30 sáng hôm 23 tháng 8.

Người phụ nữ chạy trốn vào một khu chúng cư lân cận. Bị cáo Nguyễn tiếp tục rượt theo nhưng người phụ nữ đã kịp thời khóa cửa.

Trước đó nghi can Nguyễn cũng dùng dao đe dọa hai người đàn ông trong tiệm Byrne Dairy trên đường Erie Boulevard East vào ngày 7 tháng 8.

Nghi can đã bị bắt giữ và chờ ngày ra tòa.