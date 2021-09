Những thiệt hại tài chánh và mất việc làm vì không chủng ngừa covid!

Hoa Thịnh Đốn: Chương trình CBS Marketwatch đã có bài phân tích về những thiệt hại tài chánh và còn có thể mất công ăn việc làm cho những người Mỹ, nếu những người này không chủng ngừa covid.

Tính trung bình hiện nay có 150 ngàn người Mỹ nhiễm covid và trung bình 1 ngày có 1,100 người Mỹ chết vì con vi rút này.

Những con số người Mỹ nhiễm và chết vì covid đã gia tăng đáng kể trong những tháng qua.

Cũng theo các thống kê thì phần lớn những người Mỹ nhiễm và chết vì covid là những người không chủng ngừa.

Những người Mỹ không chủng ngừa không phải là không có thuốc chủng và không phải trả tiền: theo những tin tức loan báo trong ngày 1 tháng 9 vừa qua, thì Hoa Kỳ đã phải hủy bỏ trên 15 triệu liều thuốc chủng ngừa covid vì quá hạn.

Hàng loạt những công ty, những đội cầu thể thao, những cơ quan chính quyền.. đã đưa ra những biện pháp đối với những người không chịu chủng ngừa covid.

Nếu không chủng ngừa sẽ bị mất việc: Những công ty như công ty bách hóa Wamart, công ty viễn thông AT&T đã buộc nhân viên phải chủng ngừa.

Nếu không chủng ngừa sẽ không được vào học: trên 700 các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ buộc sinh viên phải chủng ngừa mới được vào khu đại học.

Nếu không chủng ngừa sẽ không được đi ăn uống ở nhà hàng quán rượu: chính quyền nhiều thành phố như thành phố New York, San Francisco, Cincinnati.. chỉ cho những người đã chủng ngừa hoàn toàn vào ăn trong các nhà hàng.

Nếu không chủng ngừa sẽ không được đi du lịch: đi du lịch qua những xứ như Canada, Pháp, du khách sẽ phải chủng ngừa covid hoàn toàn.

Nhiều ngân hàng Mỹ như ngân hàng Goldman Sachs đã buộc là những khách hàng muốn gặp các nhân viên ngân hàng về việc đầu tư, phải chủng ngừa covid.

Nhiều phòng tập thể dục ở các thành phố New York, San Francisco đòi khách hàng phải trình chứng nhận chủng ngừa, trước khi được vào phòng tập.

Nhiều công ty du lịch tàu đại dương cũng buộc hành khách phải chủng ngừa hoàn toàn.

Nhiều bác sĩ gia đình ở Mỹ từ chối gặp bệnh nhân nếu những người này chưa chủng ngừa.

Những người chưa chủng ngừa, và chẳng may bị bệnh vào bệnh viện, thì những tổn phí bệnh viện i2 covid, có thể nhiều công ty bảo hiểm y tế sẽ không bồi hoàn lại cho những người này?