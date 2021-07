Một cuốn sách được cựu tổng thống Obama ưa thích có tác giả là người Việt

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ hai ngày 12 tháng 7, cựu tổng thống Obama đã công bố danh sách những cuốn sách mà ông ưa thích nhất trong mùa hè năm nay 2021.

Theo lệ hàng năm kể từ năm 2015 cho đến nay, vị tổng thống thứ 44 của Mỹ đã công bố danh sách những cuốn sách ông đọc trong mùa hè.

Danh sách những cuốn sách mà cựu tổng thống Obama ưa thích trong năm nay gồm 11 cuốn mà có những tác giả người Trung Hoa, người Pháp và người Mỹ gốc Việt.

Trong những cuốn sách cựu tổng thống Obama ưa thích trong năm nay có cuốn At Night All Blood is Black của tác giả người Pháp David Diop, cuốn Land of Big Numbers của tác giả người Hoa Te Ping Chen, cuốn Under A White Sky của nhà báo Mỹ Elizabeth Kolbert và cuốn Things We Lost To The Water của tác giả người Mỹ gốc Việt Eric Nguyễn.