Do Thái chủng ngừa covid mũi thứ ba cho một số cư dân

Jerusalem: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 12 tháng 7, chính quyền xứ Do Thái đã cho chủng ngừa covid mũi thứ ba, cho những cư dân có hệ thống miễn nhiễm yếu. Những cư dân được xem là có hệ thống miễn nhiễm yếu là những người lớn tuổi, những người có bệnh mãn tính..

Lý do khiến chính quyền Do Thái cho chủng ngừa thêm mũi thứ ba là vì sự lan tràn của loài vi rút biến thể delta.

Trong những ngày qua , số người Do Thái bị nhiễm covid đã tăng lên đến trên 450 người một ngày và đã khiến chính quyền xứ này lo ngại là một làn sóng đại dịch mới với loài vi rút biến thể sẽ hoành hoành trở lại?

Được biết là chính quyền Do Thái sẽ dùng thuốc chủng Pfizer cho mũi chủng thứ ba.

Do Thái là một trong những quốc gia có cư dân được chủng ngừa covid với tỷ lệ cao nhất: hiện nay 5.7 triệu người trong tổng số 9.3 triệu dân Do Thái đã được chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi.