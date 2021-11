Một bà mẹ người Việt muốn tìm người ân nhân, đã mang trả lại cái ví tiền mà bà đánh mất.

Pearland, Texas: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 20 tháng 11, một bà mẹ người Việt ở thành phố Pearland, tiểu bang Texas đã muốn biết tên của một ân nhân, đã đem đến tận nhà cho bà cái ví tiền mà bà đánh mất.

Bà Trang Nguyễn đã yêu cầu công chúng tìm dùm cho bà người ân nhân này.

Theo lời kể của bà Trang Nguyễn thì vào lúc 8 giờ tối hôm thứ ba ngày 16 tháng 11, một người đàn ông đã đến gõ cửa nhà bà và nói là ” chào bà, tôi có món đồ của bà” ( I have your stuff) , đưa cho bà cái gói và sau đó quay gót đi luôn.

Bà Trang lúc đầu tưởng người đó là nhân viên giao hàng cho công ty Amazon, nhưng khi mở gói ra thì mới hay đó là cái ví tiền mà bà vừa làm mất.

Bà Trang nhớ lại là bà đã để chiếc ví trên mui xe, khi mở cửa xe vào ở một siêu thị, và sau đó quên khuấy. Khi bà lái xe đi thì cái ví tiền bị rớt xuống đường..

Bà Trang nói với các phóng viên báo chí là bà vẫn còn bị xúc động khi nhận được ví tiền mà lại quên hỏi tên người ân nhân.

Những hình ảnh của máy hình an ninh trước cửa nhà bà có ghi lại hình ảnh của người đàn ông hào hiệp này mà bà muốn biết danh tánh.

Bà Trang cũng muốn nhờ báo chí công bố hình ảnh của người ân nhân đã giúp bà tìm lại ví tiền và những giấy tờ quan trọng mà bà vô tình đánh mất.