Lợi nhuận của Best Buy sút giảm vì nạn trộm cắp

Trên thị trường chứng khoán Nữu Ước trong hôm thứ tư ngày 24/11, giá cổ phiếu của công ty bán đồ điện tử Best Buy đã giảm từ mức 138 Mỹ kim một cổ phiếu trong ngày thứ hai 22 tháng 11, xuống còn 116 Mỹ kim một cổ phiếu trong ngày thứ tư: sút giảm 22 Mỹ kim hay 16 phần trăm.

Lý do cho việc sút giảm này theo những giải thích của phát ngôn viên công ty Best Buy là vì ăn trộm quá nhiều. Những băng đảng trộm đã có những cách thức tinh vi để lấy trộm những máy móc, những đồ điện tử đáng giá, và khiến cho số lợi nhuận của công ty Best Buy giảm sút mạnh.

Không những có những kẻ trộm lẻ đi một mình, mà còn có những băng đảng cướp, chúng đi hàng chục người một lúc và công khai cướp hàng chứ không phải ăn trộm.

Theo bà Corie Barry, chủ tịch điều hành của công ty Best Buy thì có những hoạt động trộm cắp diễn ra tại nhiều cửa tiệm Best Buy trên toàn nước Mỹ, nhưng những vụ ăn trộm nặng nề nhất diễn ra ở miền nam tiểu bang California.

Theo những ước tính của hiệp hội bán lẻ Hoa Kỳ thì trị giá số hàng hóa bị trộm cắp ở các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ ước lượng $720,000 cho mỗi 1 tỷ Mỹ kim thương vụ.