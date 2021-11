Loạn lạc ngày một dữ khi có những toán ăn cướp công khai diễn ra ở Hoa Kỳ

San Francisco:Trong tối hôm thứ bảy ngày 21 tháng 11, một đám đông những tên cướp có đến trên 80 người, đi bằng 10 chiếc xe khác nhau, đã đậu xe bên lề đường và ào ào vào cướp hàng hóa trong tiệm bán quần áo Nordstrom gần thành phố San Francisco.

Theo những nhân chứng thì toán cướp này đeo mặt nạ trượt tuyết và võ trang bằng những cái xà beng.

Chúng xông vào đập vỡ những tủ kính và cướp đi những món đồ quý giá.

Chủ nhân của thương xá này chưa ước tính trị giá số hàng hóa bị cướp, nhưng cũng phải từ hàng trăm ngàn Mỹ kim.

Trước đó trong ngày thứ sáu 19 tháng 11, một toán cướp cũng ăn cướp tại nhiều thương xá trong khu vực Union Square của thành phố San Francisco. Những tiệm bị cướp viếng trong ngày thứ sáu gồm cả tiệm bán đồ của công ty Louis Vuitton, một tiệm bán nữ trang và tiệm thuốc Walgreens.

Thời hậu đại dịch thành phố San Francisco đã phải đối phó với nạn cướp bóc gia tăng và chúng hầu như ăn cướp công khai, trong khi không đủ cảnh sát để ngăn chận những vụ cướp bóc tập đoàn và công khai này.

Không phải chỉ có thành phố San Francisco mới có những gia tăng trong tệ trạng cướp bóc, mà tình trạng này còn xảy ra ở nhiều thành phố khác trong nước Mỹ.

Trong hôm thứ tư ngày 17 tháng 11, một toán cướp gồm 14 tên đã cướp một cửa tiệm Louis Vuitton ở thành phố Chicago mà trị giá số hàng hóa chúng cướp đi lên đến trên 120 ngàn Mỹ kim.

Tệ trạng ăn cướp ngày một lộng hành sau thời đại dịch.

Mới đây các nhân viên làm việc cho hệ thống tiệm bán hàng điện tử Best Buys cũng lo ngại về sự an toàn bản thân khi số vụ cướp công khai diễn ra ở các cửa tiệm Best Buys gia tăng.

Nhiều nhà bình luận thời cuộc đã cho rằng những tên trộm cướp cũng bị ” phong tỏa tại gia ” gần 2 năm nên một khi được “tháo cũi sổ lồng” thì chúng ào ào ra làm ăn.