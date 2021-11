Làn sóng đại dịch covid cuối cùng sắp chấm dứt?

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong hôm chúa nhật ngày 31 tháng 10 thì số người Mỹ bị nhiễm covid đã giảm sút một cách đáng kể.

Theo bản tường trình của trường đại học Johns Hopkins thì trong tuần lễ trước, trung bình một ngày có 72 ngàn người Mỹ nhiểm covid, so với con số trung bình 172,500 người bị nhiễm covid trong giữa tháng 9 năm nay 2021.

Số người Mỹ được chủng ngừa covid cũng gia tăng một cách chậm chạp: tính đến ngày chúa nhật 31 tháng 10, có 58 phần trăm cư dân Mỹ bao gồm mọi lứa tuổi, được chủng ngừa hoàn toàn so với 74.1 phần trăm cư dân Canada được chủng ngừa hoàn toàn.

Canada đứng hàng thứ 20 trong bảng sắp hạng tỷ lệ cư dân được chủng ngừa covid trong khi Hoa Kỳ đứng hàng thứ 74.

Bác sĩ Artuso Casadevall, khoa trưởng phân khoa vi sinh học và miễn nhiễm học của trường đại học John Hopkins nói là riêng cá nhân ông, thì ông rất lạc quan tin là đây là làn sóng đại dịch covid cuối cùng vì hai lý do: số người Mỹ chủng ngừa covid gia tăng cộng thêm có quá nhiều người Mỹ bị nhiễm covid, giúp tạo ra một tình trạng lây nhiễm bầy đàn trong cộng đồng.

Số người Mỹ phải nằm trong bệnh viện vì covid cũng giảm: chỉ còn 51,600 người phải nằm bệnh viện so với con số 103 ngàn người vào đầu tháng 9.

Số người Mỹ chết vì covid cũng giảm từ mức gần 2,100 người một ngày trong ngày 22 tháng 9 năm nay 2021, xuống còn 1,400 người như hiện nay.

Tuy nhiên vẫn còn có những nguy cơ vì những loài vi rút biến thể: tổ chức y tế thế giới WHO đang theo dõi bốn loại biến thể mới của covid-19, mà trong đó có một loại biến thể mới của loại vi rút đã biến thể delta, mà tỷ lệ lây nhiễm gia tăng 15 phần trăm so với loại biến thể delta thường.

Mùa Giáng Sinh lại sắp về, là lúc có những xum họp gia đình bạn bè, và cũng là lúc sẽ có nhiều người lây nhiễm: Trong mùa Giáng Sinh năm ngoái trung bình có trên 250 ngàn người Mỹ nhiễm và 3,400 người chết trong 1 ngày trong tháng giêng năm 2021.

Bác sĩ Walensky, giám đốc trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ CDC đã khuyến cáo cư dân Mỹ nên chủng ngừa và tụ tập ngoài trời, thay vì trong nhà trong mùa Lễ, để làm giảm bớt số người lây nhiễm.