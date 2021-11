Lạm phát gia tăng phi mã ở Thổ Nhĩ Kỳ

Istanbul: Cư dân xứ Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đương đầu với mức lạm phát cao chưa từng thấy từ trước đến nay ở xứ này.

Một trong những cư dân của Thổ Nhĩ Kỳ là bà Kadriye Dorgu, năm nay 59 tuổi có một tiệm bán quần áo để nuôi hai đứa con, trong khi chồng của bà đã qua đời.

Bà Dorgu nói với phóng viên đài ABC là bà ta không ăn trưa, để có đủ tiền cho bữa cơm chiều cho 3 mẹ con.

Bà Dorgu than là bà chưa bao giờ phải đối phó với một cuộc sống thương tâm như hiện nay: sau khi ngủ dậy là giá cả đã gia tăng hơn ngày hôm trước.

Bà nói là có lần bà mua 5 lít dầu ăn với giá 40 lira, và ngay sau đó bà cần thêm quay trở lại mua thì giá đã gia tăng lên gấp đôi là 80 lira.

Một trong những lý do khiến mức lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng là vì chính quyền xứ này đã cắt giảm mức lãi suất với mục đích phát triển lại nền kinh tế sau đại dịch.

Nhưng cắt giảm mức lãi suất đã có những hậu quả trái ngược theo ý muốn của các chuyên gia trong chính quyền Thổ: trị giá của đồng lira mất giá so với đồng Mỹ kim và làm mức lạm phát tăng cao.

Mức lạm phát ở Thổ nhĩ Kỳ trong tháng 10 năm nay 2021 đã gia tăng 20 phần trăm trong vòng 1 năm theo như những thông báo của chính quyền, nhưng theo những điều tra của tổ chức Inflation Research Group thì mức lạm phát ở Thổ trong tháng 10 vừa qua đã lên đến mức 50 phần trăm.

Kể từ đầu năm nay 2021 cho đến nay, trị giá của đồng lira của xứ Thổ đã giảm 25 phần trăm so với đồng Mỹ kim