Kim Jong-un gọi K-pop là ‘ung thư xấu xa’

Âm nhạc và phim ảnh Nam Hàn đang chiếm được trái tim của nhiều người trẻ ở Bắc Hàn, nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi đó là “ung thư xấu xa”.

Trong bài viết trên The New York Times ngày 10/6, phóng viên Choe Sang-hun viết rằng ông Kim Jong-un gọi nhạc Nam Hàn (K-pop) cùng phim ảnh nước này làm hư hỏng cách ăn mặc, kiểu tóc, lời nói

Cũng theo bài viết, trong mấy tháng gần đây, gần như không có ngày nào mà ông Kim hoặc báo chí nhà nước Bắc Hàn không chỉ trích những ảnh hưởng “chống chủ nghĩa xã hội và không liên quan chủ nghĩa xã hội” đang lan rộng ở nước này, đặc biệt là phim ảnh Hàn Quốc và những đoạn video về K-pop. Ngoài ra, ông Kim còn được cho là đã ra lệnh các thuộc hạ ngăn chặn “cuộc xâm lược

Trong khi đó, trên thực tế nhiều người trẻ ở Bắc Hàn vẫn đóng cửa để xem phim ảnh Hàn Quốc

Sự hiện diện của ngành giải trí

Trong bài viết, phóng viên Choe Sang-hun còn trích một số tài liệu từ chính phủ Bắc Hàn bị rò rỉ cho hay các máy

Ngoài ra, tất cả tivi và radio ở Bắc Hàn đều được cài đặt trước chỉ phát các chương trình nhà nước. Chính quyền cũng đã không cho phép người dân sử dụng internet toàn cầu. The New York Times dẫn thông tin từ Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng cho biết,.