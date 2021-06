Pakistan cắt mạng điện thoại những ai không chịu tiêm vaccine Covid-19

Tỉnh Punjab của Pakistan đã ra quyết định chặn mạng điện thoại di động của những người từ chối tiêm tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Đây là biện pháp mạnh mới nhất mà một số địa phương ở Pakistan đưa ra, nhằm nâng cao tỉ lệ người dân đi tiêm vaccine ngừa Covid-19, sớm đẩy lùi đại dịch.

Làn sóng thứ ba của đại dịch tại Pakistan đã được kiểm soát sau nhiều tuần thực hiện các biện pháp hạn chế để phòng dịch nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine trong dân rất thấp, đặc biệt là ở Punjab, tỉnh đông dân nhất Pakistan.

Ông Hammad Raza – phát ngôn nhân Sở Y tế Punjab – cho biết: “Ban đầu, đây chỉ là đề nghị, nhưng do nhiều người dân trốn tránh tiêm vaccine nên chúng tôi đã ra quyết định sẽ cắt sóng điện thoại những ai không chịu tiêm”.

Ông Raza cho biết cơ quan viễn thông của bang sẽ quyết định cách thức thực hiện biện pháp này.

Chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pakistan đã tăng tốc trong những tuần gần đây với hơn 200.000 liều tiêm mỗi ngày, nhưng nhìn chung, tỷ lệ tiêm trong toàn bộ 220 triệu dân vẫn còn rất thấp.

Cho đến nay, Pakistan đã tiêm được 10,5 triệu liều, phần lớn là vaccine do Trung Quốc sản xuất. Người dân chần chừ, không muốn đi tiêm vì lo tác dụng phụ của vaccine, hoặc tin vào những lời đồn là vaccine sẽ gây vô sinh hoặc thiệt mạng trong vòng 2 năm sau đó.

Bác sĩ Salman Haseeb, trưởng Hiệp hội Bác sĩ trẻ ở Pakistan, giải thích: “Dân trí ở Pakistan thấp. Người dân không tin tưởng ở vaccine

Bác sĩ Haseeb nhận định các chiến dịch truyền thông của chính quyền chưa có hiệu quả. Do đó, các giới chức trách buộc phải đưa ra các biện pháp cứng rắn để thúc đẩy mọi người đi tiêm vaccine.

Mặt khác, chính quyền còn có những biện pháp thưởng những người đi tiêm vaccine: người đã tiêm sẽ được đi xem phim, đến đền thờ, và các biện pháp hạn chế sẽ được dỡ bỏ ở nơi nào có hơn 20% dân số đã tiêm vaccine.

Đến nay, Pakistan ghi nhận 940.000 ca nhiễm và 21.500 người chết. Dữ liệu thống kê cũng cho thấy có khoảng 300.000 người dân đã tiêm mũi vaccine thứ nhất không quay lại tiêm mũi thứ hai.Trước đó giới chức lãnh đạo tỉnh Sindh ra quy định nhắm vào các công chức: nếu từ chối tiêm chủng, công chức sẽ không được trả lương từ tháng 7/2021.