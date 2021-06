Kêu gọi tăng cường tiêm chủng COVID cho thanh thiếu niên

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) kêu gọi thanh thiếu niên đi tiêm ngừa vì dữ liệu mới từ các nhà nghiên cứu cho thấy cứ ba thanh thiếu niên nhập viện do nhiễm COVID-19 hồi đầu năm nay thì có một em phải vào phòng điều trị tích cực (ICU).

“Tôi vô cùng lo ngại về số lượng thanh thiếu niên nhập viện và rất buồn khi thấy số lượng thanh thiếu niên phải điều trị tại các phòng điều trị tích cực hoặc thở máy,” Giám đốc CDC Rochelle Walensky phát biểu hôm 4/6.

Tỉ lệ nhập viện do COVID-19 ở thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi trong tháng 4 tăng lên thành 1,3 trên 100.000 người so với tỉ lệ thấp hơn vào giữa tháng 3, CDC cho biết trong Báo cáo Hàng tuần về Bệnh tật và tử vong (MMWR).

Trong số 204 thanh thiếu niên chủ yếu nhập viện vì COVID-19 trong ba tháng đầu năm nay, 31,4% được đưa vào ICU và khoảng 5% phải thở máy, cơ quan này cho biết.

Dữ liệu mới nhất của CDC dựa trên một hệ thống giám sát các trường hợp nhập viện liên quan đến COVID-19 đã được phòng thí nghiệm xác nhận tại 99 quận trên 14 bang, bao gồm khoảng 10% dân số của Mỹ.

Dữ liệu này bổ sung vào thông tin trước đây cho thấy các trường hợp nhập viện do COVID-19 nghiêm trọng xảy ra ở tất cả các nhóm tuổi, dù xảy ra thường xuyên hơn ở người lớn tuổi.

Vaccine của Pfizer đã được cấp phép sử dụng cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi vào tháng 5.

Gần 50% dân số Mỹ từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu của CDC.

Vẫn theo CDC, tính đến sáng 4/6, đã có 169.735.441 người được tiêm ít nhất một liều vaccine và 137.455.367 người được tiêm chủng đầy đủ.

Số liệu của CDC bao gồm vaccine hai liều của Moderna và Pfizer/BioNTech, cũng như vaccine một liều của Johnson & Johnson.