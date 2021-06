Cần thêm nhiều giáo viên

Cách đây không lâu, ông Charles Prijatelj, giám đốc khu học chính Altoona của tiểu bang Pensylvania đã nhận được ít nhất 150 đơn xin việc cho một chỗ là giáo viên trường tiễu học.

Nhưng những năm gần đây ông giám đốc khu học chính với 7,400 học sinh, chỉ nhận từ 3 đến 4 đơn xin việc.

Thời đại dịch thiếu thốn đủ mọi thứ , kể cả thầy cô.

Ông giám đốc Prijatelj đã nói với phóng viên đài NBC là hiện nay không có đủ giáo viên ở Hoa Kỳ vì ngoài số thầy cô đúng tuổi về hưu, còn có những người bỏ nghề vì đại dịch.

Trong dự án cứu nguy nền kinh tế, the American Families Plan, tổng thống Joe Biden đã dự trù bỏ ra 9 tỷ Mỹ kim để tìm giải pháp cho việc thiếu hụt giáo chức.

Theo bản thống kê của tổ chức the Learning Policy Institute, thì trong năm 2019, Hoa Kỳ đã thiếu hụt số thầy cô dậy lớp 12 không thôi, lên đến trên 100 ngàn người.

Trong khi số sinh viên học ngành sư phạm sút giảm: trong năm 2018 chỉ có 160 ngàn sinh viên Mỹ học ngành sư phạm ở các đại học, sút giảm chỉ còn 1 phần 3 so với số sinh viên Mỹ học sư phạm vào năm 2010.

Nghề giáo viên là nghề cần người tương tự như ngành y tá trong những ngày sắp tới.