Kể từ 5/7: Dân Canada chích ngừa COVID đầy đủ được vào Canada không bị cô lập

Những người Canada đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ được nhập cảnh Canada bằng đường bộ hoặc đường hàng không mà không cần phải cô lập – miễn là họ có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Chính phủ liên bang đưa ra thông báo hôm thứ Hai 21/6, nói rằng “được tiêm chủng đầy đủ” có nghĩa là người Canada phải được tiêm hai liều Pfizer, Moderna, AstraZeneca hoặc một liều Janssen.

Quy định mới này có hiệu lực từ ngày 5/7 lúc 11:59 tối (giờ miền đông), chỉ áp dụng cho những người đã đủ điều kiện vào Canada, như công dân và thường trú nhân.

Dominic LeBlanc, Tổng trưởng liên chính phủ vụ, cho biết tại một cuộc họp báo: “Đây là giai đoạn đầu tiên trong cách tiếp cận phòng ngừa của chúng ta nhằm nới lỏng các biện pháp biên giới của Canada”.

Tuy nhiên, chính phủ liên bang cho biết, các hành khách phải gửi thông tin về vaccine của họ cho ứng dụng ArriveCan trước khi đến biên giới. Họ cũng phải xét nghiệm Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi đến biên giới, xét nghiệm lần thứ hai khi đến và có kế hoạch cách ly trong trường hợp xét nghiệm khi đến có kết quả dương tính.

Nếu xét nghiệm âm tính với Covid-19 và đã được tiêm chủng đầy đủ, bạn được miễn cô lập tại khách sạn do chính phủ ủy quyền và khỏi phải xét nghiệm Covid-19 vào ngày thứ tám.

Những người không đủ điều kiện nhận vaccine Covid-19 – chẳng hạn như trẻ em dưới 12 tuổi – vẫn bị hạn chế đi lại.

Ví dụ, trẻ em dưới 18 tuổi không được chích ngừa hoặc người lớn phụ thuộc đi cùng với chúng sẽ được miễn cô lập bắt buộc ở khách sạn. Tuy nhiên, trẻ vẫn phải cô lập 14 ngày tại nhà.

Tổng trưởng Y tế liên bang Patty Hajdu nói: “Không nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ là một thách thức đối với các gia đình muốn đi du lịch. Nghiên cứu và khoa học chỉ ra rằng trẻ em có thể bị bệnh và lây truyền Covid-19 và vì vaccine không được phép sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi, thật không may, hầu hết trẻ em sẽ không được tiêm chủng”.

Bà nói thêm rằng việc cho phép trẻ em cách ly tại nhà bảo đảm rằng bất kỳ khách du lịch nào chưa được tiêm phòng có khả năng bị nhiễm Covid-19 đều phải thực hiện các biện pháp y tế công cộng thích hợp.

Ngoài trẻ em, những du khách chưa được tiêm chủng hoặc đã được tiêm chủng một phần sẽ vẫn phải đối mặt với các hạn chế đi lại, như bắt buộc ở khách sạn khi họ đến bằng đường hàng không.

Các hạn chế đi lại đối với công dân nước ngoài vẫn được áp dụng.

Hôm 18/6, Ottawa thông báo sẽ tiếp tục các hạn chế hiện có tại biên giới Canada-Hoa Kỳ trong ít nhất một tháng nữa, cho đến ngày 21/7. Tổng trưởng An toàn Công cộng Bill Blair cho biết: “Tại thời điểm này, Chính phủ Canada tiếp tục khuyến cáo người dân Canada tránh các chuyến du lịch không cần thiết”.

Chính phủ liên bang vẫn chưa đưa ra chi tiết về giai đoạn 2 của kế hoạch mở lại biên giới.

