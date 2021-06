Jennifer Lopez đóng phim khoa học viễn tưởng

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jennifer Lopez (52 tuổi) sẽ đóng vai chính và giữ vai trò nhà sản xuất trong cuốn phim khoa học viễn tưởng “Atlas” do Brad Peyton đạo diễn.

Aron Eli Coleite đang viết lại kịch bản phim dựa trên kịch bản gốc của Leo Sardarian. Nội dung phim theo chân nhân vật Atlas – một phụ nữ chiến đấu vì nhân loại trong tương lai chống lại đội quân gồm những binh lính có trí tuệ nhân tạo (AI). Để tiêu diệt đội quân AI này, Atlas phải làm việc với thứ mà cô sợ nhất – một AI khác. Atlas dự trù ra mắt vào quý 4 năm 2022.

Phim Marry Me có Jennifer Lopez đóng chính cùng tài tử Owen Wilson của nữ đạo diễn Kat Coiro dự trù ra rạp tại Mỹ vào tháng 2/2022. Tiếp đó, phim hài hành động “Shotgun Wedding” do Jason Moore đạo diễn, với Jennifer Lopez thủ vai cô dâu Darcy trước lễ cưới với chú rể Tom (Josh Duhamel) bị bắt làm con tin sẽ khởi chiếu ở Mỹ vào tháng 6/2022.

Thời gian gần đây, Jennifer Lopez gây xôn xao dư luận khi gặp gỡ thân mật với tình cũ – nam tài tử Ben Affleck, tại Los Angeles.