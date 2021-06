Jameela Jamil: Trùm phản diện mới của “She-Hulk”

Nữ diễn viên người Anh Jameela Jamil vừa được chọn vào vai “ác nữ” Titania trong dự án phim truyền hình She-Hulk. Người đẹp có kinh nghiệm hơn ١٠ năm hoạt động trong ngành giải trí.

Nữ diễn viên Jameela Jamil sinh năm 1986 tại Anh. Qua hơn ١٠ năm hoạt động trong làng giải trí, cô tham gia nhiều lãnh vực khác nhau như người dẫn chương trình, biên tập viên, diễn viên, nhà hoạt động xã hội…

Mới đây, Jameela Jamil được chọn vào vai Titania trong dự án phim truyền hình She-Hulk. Đây là nhân vật trùm phản diện mới thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel, sẽ trực tiếp đối đầu với siêu anh hùng She-Hulk (Tatiana Maslany đóng).

Jameela Jamil từng là giáo viên tiếng Anh cho người nước ngoài trước khi bước chân vào làng giải trí bằng công việc người dẫn chương trình truyền hình vào năm 2008. Cô phụ trách dẫn dắt một số show âm nhạc, nghệ thuật và thời trang. Năm ٢٠١٢, Jameela Jamil thử sức ở lãnh vực phát thanh và gặt hái thành công với vai trò MC cho chương trình bảng xếp hạng âm nhạc “The Official Chart” phát trên đài BBC Radio 1.

Năm 2016, Jameela Jamil chuyển sang Mỹ sống và làm công việc biên kịch. Cùng năm, người đẹp tìm thấy cơ hội mới trong sự nghiệp khi hóa thân vào vai Tahani Al-Jamil trong phim truyền hình nổi tiếng “The Good Place” phát sóng trên Đài NBC. Jamil cho biết đây là điều may mắn, bởi cô chưa từng đóng phim trước đó.

Những năm tiếp theo, Jameela Jamil gắn bó với phim ảnh trong vai trò lồng tiếng phim hoạt hình. Ngoài ra, cô theo đuổi nghề dẫn chương trình, làm người mẫu thời trang, giám khảo chương trình truyền hình thực tế “Legendary”…

Thông tin Jameela Jamil thủ vai “ác nữ” Titania trong trong dự án “She-Hulk” khiến người hâm mộ háo hức mong chờ. Cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và quyến rũ với mái tóc đen, làn da nâu, nụ cười rạng rỡ cùng thân hình nóng bỏng. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở nhiều mảng khác nhau, mỹ nhân người Anh được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel.

Những năm gần đây, Jameela Jamil ghi dấu ấn với tư cách một nghệ sĩ tích cực tham gia hoạt động xã hội. Năm 2018, cô tạo tài khoản mạng xã hội có tên I Weigh, khuyến khích mọi người hãy tự tin vào cơ thể của chính mình và đăng những bức ảnh không qua chỉnh sửa.

Chiến dịch sau đó nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng. Nữ ca sĩ Taylor Swift khen ngợi Jameela Jamil là ngôi sao tiên phong trong phong trào thúc đẩy phái đẹp ngừng quan tâm đến những quy chuẩn hay lời phán xét về ngoại hình.

Bên cạnh đó, Jameela Jamil còn lên tiếng chỉ trích việc người nổi tiếng quảng cáo thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, hoặc khuyến khích người hâm mộ tuân theo chế độ ăn kiêng và làm đẹp khắc nghiệt, gây hại cho sức khoẻ. Nhờ những nỗ lực này, Jamil được BBC bình chọn vào danh sách ١٠٠ người phụ nữ của năm ٢٠١٨.

Theo Mirror, Jameela Jamil tiết lộ rằng mình đã trải qua nhiều vấn đề nghiêm trọng trong đời như tổn thương cột sống sau vụ tai nạn xe vào năm 17 tuổi, bị lạm dụng tình dục, bị bắt nạt trên mạng xã hội hay đối mặt với nguy cơ ung thư vú.

Từng lo âu và trầm cảm sau hàng loạt biến cố, Jameela Jamil đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Năm 2020, cô ra mắt podcast “I Weigh with Jameela Jamil” để trò chuyện về chủ đề này.