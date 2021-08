Jennie Nguyễn: nữ tài tử mới của chương trình The Real Housewives Of Salt Lake City.

Salt Lake City: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ bảy ngày 7 tháng 8, thì bộ phim tình cảm truyền hình The Real Housewives Of Salt Lake City đã có một tài tử mới.

Đó là tài tử Jennie Nguyễn, mà theo những nguồn tìn thân cận sẽ thay thế vai trò của nữ tài tử Jen Shah trong bộ phim thứ nhì sẽ cho phát sóng vào cuối năm nay.

Cũng theo tin của báo The Sun thì người nữ tài tử Jennie Nguyễn năm nay 44 tuổi, đã được mướn vào đóng những vai phụ trong bộ phim truyền hình thứ nhất.

Nhưng gần đây một trong những nử tài tử chính là Jen Shah đã bị bắt giữ vì có liên quan đến một vụ gian lận trên toàn nước Mỹ.

Chính vì thế mà tài tử Jennie Nguyễn sẽ thế vào vai trò của tài tử Jen Shah.

Tài tử Jen Shah bị tố cáo có liên quan đến những vụ gian lận và chuyển tiền bất hợp pháp và nếu bị buộc tội, thì án tù có thể lên đến 30 năm.

Chương trình truyền hình ” Những bà nội trợ thực sự” được khởi đầu bằng cuốn phim tường thuật về cuộc sống của một nhóm những bà nội trợ sống ở ngoại ô của quận Cam, tiểu bang California vào năm 2006.

Bộ phim tình cảm thực tế này ăn khách, khiến công ty truyền hình Bravo, chủ nhân của bộ phim này, cho bán bản quyền thực hiện những bộ phim truyền hình tình cảm về những bà nội trợ ở các nơi khác như New York, New Jersey, Atlanta, Bevery Hills, Dallas và Salt Lake City.