Ít nhất 43 người thương vong trong các vụ xả súng cuối tuần qua

Theo cảnh sát, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 37 người bị thương, trong đó có một cậu bé 3 tuổi, sau các vụ xả súng nổ ra trên khắp Chicago, bang Illinois vào cuối tuần qua.

Tính đến trưa 19/9, cảnh sát Chicago đã báo cáo ít nhất 35 vụ nổ súng riêng biệt trên toàn thành phố kể từ 18g30 ngày 17/9.

Giống như các thành phố lớn khác đang phải vật lộn với sự gia tăng các vụ xả súng trong năm 2021, Chicago đã triển khai nhiều chiến lược để giải quyết vấn đề này, bao gồm một cuộc trấn áp súng bất hợp pháp bằng cách nhắm vào những người mua súng ống. Cảnh sát cũng đã tăng cường kiểm soát tại các khu vực chứng kiến các vụ xả súng gia tăng đột biến.

Trong vụ nổ súng xảy ra vào đầu ngày 19/9, 5 người trong độ tuổi từ 18-47 đã bị thương khi 2 tay súng lái chiếc sedan màu bạc, ra khỏi xe và bất ngờ xả súng vào một nhóm người tụ tập trên đường phố. Các tay súng sau đó quay xe và bỏ chạy.

Ngoài ra, vụ xả súng hàng loạt diễn ra lúc 3 giờ sáng tại khu phố Austin, phía tây bắc Chicago, cũng khiến tất cả nạn nhân đều đang trong tình trạng thương tích nghiêm trọng. Hiện vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Không chỉ người lớn, ngày càng có nhiều nạn nhân của các vụ bạo lực súng đạn là trẻ em. Tối muộn ngày 18/9, 1 nghi phạm đã nổ súng vào ngôi nhà ở khu phố Calumet Heights, trúng lưng cậu bé 3 tuổi. Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện Trinity, sau đó được chuyển đến bệnh viện Comer Children và may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo ABC, hơn 250 trẻ vị thành niên đã bị bắn ở Chicago từ đầu năm cho đến nay. Vụ xả súng vào trẻ em cuối tuần qua xảy ra chỉ hai tuần sau khi 8 trẻ bị bắn, trong đó có một bé 4 tuổi bị giết trong kỳ nghỉ lễ Ngày Lao động vừa rồi.

Theo số liệu thống kê của Sở cảnh sát Chicago, ít nhất 2.490 người đã bị bắn trong năm nay, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành phố cũng ghi nhận 558 vụ giết người, hầu hết đều thiệt mạng do bạo lực súng đạn, tăng 3% so với năm 2020.