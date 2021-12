Hơn 10.000 người là nạn nhân đường dây cho vay nặng lãi hơn một ngàn tỷ đồng

51 điểm là văn phòng đại diện của Công ty Tân Tín Đạt tại 30 tỉnh, thành đã bị Công an tỉnh Nghệ An khám xét để làm rõ việc cho vay nặng lãi hơn một ngàn tỉ đồng với hơn 10 ngàn người bị hại.

Công an tỉnh Nghệ An cho truyền thông Nhà nước hay thông tin trên trong ngày 16/12, đồng thời cho biết đã huy động gần 500 cán bộ thực hiện chuyên án trên.

Cũng theo Công an tỉnh Nghệ An, Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi, ngụ phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) làm giám đốc.

Với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất, Dũng đã điều hành một đường dây cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước. Mọi hoạt động của các văn phòng đại diện Công ty Dũng chủ yếu thực hiện qua phần mềm và điện thoại.

Bước đầu Công an cho biết đã bắt giữ 52 người, phong toả 56 tài khoản liên quan, đồng thời xác định số tiền giao dịch qua đường dây này lên tới hơn một ngàn tỉ đồng với hơn 10 ngàn người bị hại.

Riêng Nguyễn Sỹ Dũng và Trần Văn Tấn (trú tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là quản lý Công ty đã bị Công an TP Phan Thiết phối hợp với Công an Nghệ An bắt tại trụ sở giao dịch của Công ty ở TP Phan Thiết.

Tại đây, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến việc cho vay lãi nặng gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ, chứng từ mua bán và cho thuê xe, máy vi tính để bàn…

Mức lãi suất cao nhất công ty này đưa ra là 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương gần 200%/năm.

Liên tiếp những tháng gần đây, Công an Việt Nam đã triệt phá nhiều đường dây cho vay nặng lãi qua hình thức sử dụng công nghệ cao. Đáng kể nhất là đường dây cho vay lãi nặng từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/ngày cho một triệu đồng tiền vay, tương ứng lãi suất 108% đến 360%/năm.