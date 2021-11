Hoa kỳ mở cửa biên giới

Detroit: Ngày thứ hai 8 tháng 11 vừa qua, Hoa Kỳ đã cho mở cửa lại biên giới nối liền với Canada, sau gần 2 năm phong tỏa.

Không những chính quyền Mỹ cho mở cửa lại biên giới với Canada và Mễ Tây Cơ, chính quyền xứ này còn cho du khách của các quốc gia Ba Tây, Trung quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Anh và những quốc gia Âu Châu .

Những du khách đến Mỹ bằng đường hàng không, từ ngày 8 tháng 11 sẽ phải chủng ngừa covid hoàn toàn và giấy thử nghiệm chứng minh không có dương tính với covid trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước khi người này đặt chân vào nước Mỹ.

Trong khi những du khách đến Mỹ bằng đường bộ như những du khách đến từ Canada, sẽ chỉ cần đưa ra chứng nhận đã chủng ngừa covid hoàn toàn.

Tuy nhiên những du khách Canada, khi trở lại, sẽ phải có giấy thử nghiệm chứng minh là đã không có dương tính với covid.

Những thử nghiệm này có thể sẽ là một gánh nặng cho du khách vì tiền thử nghiệm covid trung bình là 120 Mỹ kim mà du khách phải bỏ tiền túi ra.

Những trẻ em dưới 18 tuổi khi vào Mỹ sẽ không cần chứng minh đã chủng ngừa covid, nhưng phải có giấy thử nghiệm, và những trẻ em dưới 2 tuổi thì không cần có giấy thử nghiệm covid.

Trong khi về phía Canada, cơ quan an ninh vẫn đòi những trẻ em từ 5 tuổi trở lên phải có thử nghiệm covid.

Những du khách đến Hoa Kỳ có thể gặp khó khăn, nếu họ không chủng ngừa bằng những loại thuốc chủng ngừa covid được bộ y tế Mỹ hay tổ chức y tế thế giới WHO chuẩn y: một trong những loại thuốc chủng chưa được Hoa Kỳ hay tổ chức WHO chuẩn y là thuốc chủng Sputnik V của Nga, và loại thuốc này cũng được sử dụng ở Việt Nam.