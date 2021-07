Hoa Kỳ lùi bước trong cuộc chiến chống đại dịch

Hoa Thịnh Đốn: Vào những tháng đầu xuân năm nay, trong khi nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đã cho mở cửa lại guồng máy kinh tế, thì xứ láng giềng Canada vẫn ở trong tình trạng phong tỏa, vì Canada không là quốc gia có cơ xưởng sản xuất thuốc chủng ngừa như Hoa Kỳ, nên không có đủ thuốc chủng cho cư dân.

Tuy nhiên chỉ trong vòng 3 tháng, với những nỗ lực của chính quyền các cấp và sự hăng hái đi chủng ngừa của cư dân, thì tính đến ngày 19 tháng 7 vừa qua, số người Canadians được chủng ngừa đã qua mặt Hoa Kỳ.

Tại Hoa Kỳ có dư thừa thuốc chủng ngừa covid, nhưng lại thiếu người hăng hái đi chủng ngừa.

Một trong những lý do khiến người Mỹ không muốn đi chủng ngừa là những tin đồn không đúng trên các mạng xã hội.

Một thiếu nữ Mỹ cho biết là cô ta không dám đi chủng ngừa covid vì có những nguồn tin loan trên mạng là chủng ngừa xong thì tay của cô sẽ bị sưng to lên!

Không những chỉ có những kẻ thiếu học thức mới tung tin đồn nhảm mà còn cả những người được gọi là trí thức, là những dân biểu, nghị sĩ đại diện cho dân.

Một trong những dân biểu đảng Cộng Hòa là bà Marjorie Taylor Greene vừa bị mạng Twitter ca71m không cho sử dụng mạng này trong vòng 12 tiếng đồng hồ, vì theo lời của người phát ngôn viên của mạng Twitter thì bà này đã tung những tin thất thiệt về việc chủng ngừa covid.

Trong khi đó bác sĩ Vivek Murthy, giám đốc ty y tế công cộng liên bang ( the US Surgeon General ) đã lên tiếng kêu gọi cư dân Mỹ nhất là những người trẻ tuổi mau mắn đi chủng ngừa covid.

Bác sĩ Murthy cũng kêu gọi cư dân Mỹ nên tiếp tay ngăn ngừa việc có những kẻ gian tung những tin đồn thất thiệt về việc chủng ngừa covid trên các mạng xã hội.

Tính đến ngày 19 tháng 7, tại Hoa Kỳ chỉ có 56.8 phần trăm cư dân được chủng ngừa 1 mũi thuốc và 49.2 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn, so với ở Canada có 70.6 phần trăm cư dân được chủng ngừa 1 mũi và 50.9 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn.

Với số người được chủng ngừa gia tăng, số người nhiễm và chết vì covid ở Canada đã sút giảm mạnh: trong ngày thứ hai 19 tháng 7, chỉ có 324 người nhiễm và 5 người chết vì covid trên toàn Canada.

Theo các giới chức y tế như bác sĩ Anthony Fauci thì nếu Hoa Kỳ không có số lượng người chủng ngừa ở mức độ trên 75 phần trăm, thì sẽ có nguy cơ phải gánh chịu thêm một làn sóng đại dịch kế tiếp nguy hiểm vì những biến thể của con vi rus delta.

Hoa Kỳ là quốc gia có những sự phân chia cực kỳ trên mọi lãnh vực, từ chính trị cho đến màu da cho đến sự giàu nghèo và bây giờ là sự phân chia về thuốc chủng ngừa covid.

Những người Mỹ chủng ngừa hoàn toàn sẽ có một cuộc sống bình thường trở lại, trong khi thần chết, bệnh tật là những mối đe dọa cho những người Mỹ nhất định không chủng ngừa.