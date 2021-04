Hoa Kỳ cứu xét trả tiền mặt cho Trung Mỹ để ngăn chặn di dân

Hoa Kỳ đang cứu xét chương trình chuyển giao tiền mặt có điều kiện để giúp giải quyết những thống khổ về kinh tế khiến di dân từ một vài nước Trung Mỹ phải đi về phía bắc, cũng như gởi vaccine COVID-19 đến những nước này, một viên chức cao cấp Tòa Bạch Ốc nói với Reuters ngày 9/4.

Chương trình chuyển giao tiền mặt sẽ nhằm vào những người tại vùng “Tam giác Bắc”, gồm Guatemala, Honduras và El Salvador, bà Roberta Jacobson, điều phối viên biên giới phía nam của Tòa Bạch Ốc nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn, nhưng không nói rõ người nào chắc chắn sẽ nhận được tiền mặt.

Gần 168.000 người bị các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ bắt tại biên giới Mỹ-Mexico vào tháng Ba, cao nhất hàng tháng kể từ tháng 3/2001 và là một phần của việc gia tăng những người mới đến trong những tháng gần đây.

“Chúng tôi đang cứu xét tất cả các giải pháp xây dựng để giải quyết những lý do kinh tế có thể làm nhiều người phải di cư, cũng như những lý do bảo vệ và an ninh,” bà nói.

Bà Jacobson không giải thích chi tiết về chương trình chuyển giao tiền mặt.

“Một điều tôi có thể hứa với các bạn là chính phủ Mỹ sẽ không giao tiền mặt hay ngân phiếu cho mọi người,” bà nói.