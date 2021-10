Hiện tượng thời tiết La Nina sẽ làm mùa đông ở Bắc Mỹ lạnh lẽo và nhiều bão tố hơn

Ottawa: Hiện tượng khí hậu La Nina lại trở về trái đất trong mùa đông sắp đến.

Thế nào là hiện tượng La Nina: là những cơn khí lạnh bao trùm Thái Bình Dương khi mùa đông đến và hiện tượng này xảy ra theo chu kỳ từ 3 năm cho đến 5 năm.

Trong mùa đông năm ngoái 2020 và theo cơ quan khí tượng AccuWeather thì nhiệt độ trên toàn Canada gia tăng cao hơn nhiệt độ bình thường 4.5 độ C, nhưng vào tháng 2 năm 2020 thì nhiệt độ ở Canada xuống thấp và có hai nơi nhiệt độ trong tháng 2 đã xuống đến mức kỷ lục là thành phố Edmonton và thành phố Winnpeg.

Theo những tiên đoán của AccuWeather thì vùng các tỉnh bang miền tây Canada như British Columbia, Alberta sẽ có một mùa đông lạnh lẽo hơn với nhiều bão tố. Các vùng ở dọc ven biển của các tỉnh bang miền tây Canada sẽ có nhiều trận mưa dai dẳng trong mùa đông năm nay trong khi ở các vùng núi non như khu rặng núi Rockies, sẽ có nhiều tuyết hơn.

Theo bản tiên đoán của Accu Weather thì tại mền trung tâm Canada gồm cả hai tỉnh bang Ontario và Quebec thì thời tiết sẽ ở tình trạng ” đóng băng” vì khu vực này sẽ còn chịu ảnh hưởng của hiện tượng “polar vortex” thổi xuống từ Bắc Cực.

Trong khi đó những tỉnh bang ở miền Đại Tây Dương như Nova Scotia, New Brusnwick.. thì thời tiết sẽ ấm áp hơn trong mùa đông năm nay.

Tại Hoa Kỳ, theo cơ quan khí tượng quốc gia thì hiện tượng La Nina đã diễn ra ở Thái Bình Dương từ tháng 9 vừa qua.

Theo sở khí tượng Hoa Kỳ thì La Nina sẽ làm cho khí hậu trở nên lạnh hơn, mưa nhiều hơn trong mùa đông ở các vùng Paific Northwest và Northern Plains, trong khi ở vùng nam nước Mỹ thì ít mưa và thời tiết ấm áp hơn, khiến cho tình trạng hạn hán ở miền tây Hoa Kỳ còn tệ hại hơn.

Vùng tây bắc Hoa Kỳ như tiểu bang Washington, Oregon sẽ mưa nhiều hơn.

Vùng bắc Hoa Kỳ như Michigan, South and North Dakota. Minnesota sẽ lạnh hơn.

Trong khi miền nam nước Mỹ như các tiểu bang Texas, Florida sẽ ít mưa và ấm áp hơn.