Hàng đoàn xe xếp hàng chờ 3 tiếng đồng hồ ở biên giới Mỹ

Lacolle, Quebec: Như những tin tức đã loan báo là bắt đầu từ ngày thứ hai 8 tháng 11, chính quyền Mỹ cho phép các cư dân Canada được chủng ngừa covid hoàn toàn, được quyền qua thăm viếng.

Chính vì thế vào sáng ngày thứ hai, khi lệnh cho mở cửa biên giới bắt đầu có hiệu lực thì hàng trăm những chiếc xe đủ loại từ những chiếc RV cho đến những chiếc xe hơi nhỏ, đã xếp hàng chờ được qua biên giới trên xa lộ 15 ở giữa thị trấn Lacolle, Quebec và tiểu bang New York.

Theo những tin tức loan báo của đài CBC thì đoàn xe nối đuôi nhau trên xa lộ kéo dài cả nhiều cây số.

Một số những người lái xe đã cho phóng viên đài Global News biết là họ phải xếp hàng chờ đến 3 tiếng đồng hồ, trước khi được nhân viên an ninh xét hỏi.

Ông Yvan Brien nói là cho dù phải chờ 3 tiếng đồng hồ mới qua được biên giới Mỹ, nhưng so với việc sử dụng đường hàng không thì lái xe vẫn nhanh hơn và đỡ tốn kém hơn cho nên ông vẫn hài lòng. Ông Brien cùng vợ đang trên đường đến thành phố West Palm Beach.