Giá trung bình một căn nhà ở Canada gia tăng 25 phần trăm

Toronto: theo các chuyên gia địa ốc thì trong thời đại dịch, nhu cầu cần mua nhà ở Canada gia tăng vì có đông người có thể làm việc tại gia, có thể ở xa nơi làm như ở các vùng ngoại ô, và mức lãi suất nợ nhà thấp.

Tất cả những lý do đó khiến số người muốn mua nhà gia tăng, giá nhà vì thế cũng gia tăng, không những chỉ ở các thành phố lớn mà còn ở những thành phố nhỏ và ở những khu xa xôi hẻo lánh.

Những dữ kiện vừa được hiệp hội những nhà địa ốc Canada ( CREA) phổ biến hôm thứ sáu ngày 9 tháng 4 cho thấy là giá trung bình một căn nhà ở Canada trong tháng 2 năm 2021, đã gia tăng 25 phần trăm so với giá nhà vào tháng 2 năm ngoái 2020.

Giá trung bình một căn nhà ở Canada gia tăng từ mức $542,484 lên đến $678,091.

Giá nhà gia tăng ở những vùng ngoại ô thành phố, những khu nhà nghỉ mát vì người ta có thể sống ở xa nơi làm việc, không cần phải đến sở làm thường xuyên.

Mức gia tăng của giá nhà cao ỡ các tỉnh bang xa xôi: giá nhà gia tăng 48.1 phần trăm trong 1 năm ở vùng Northwest Territories, gia tăng 30.4 phần trăm ở tỉnh bang Nova Scotia, gia tăng 24.5 phần trăm ở tỉnh bang Ontario, gia tăng 22.5 phần trăm ở tỉnh bang Quebec và gia tăng 20.9 phần trăm ở tỉnh bang New Brunswick.

Nếu nói về số tiền gia tăng, thì giá nhà ở tỉnh bang Ontario gia tăng nhiều nhất: $170,000 trong 1 năm.