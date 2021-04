Chuẩn bị cho việc mở cửa lại nền kinh tế.

Sacramento, California: Trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 4, giới hữu quyền của tiểu bang California loan báo là tiểu bang này sẽ cho hoàn toàn mở cửa lại nền kinh tế vào ngày 15 tháng 6 sắp tới.

Có 3 lý do khiến các viên chức tiểu bang đã lạc quan về việc mở cửa lại là số người nhiễm covid ở tiểu bang sút giảm, số người phải vào bệnh viện cũng sút giảm theo trong khi số người được chủng ngừa covid gia tăng.

Tuy nhiên ông Gavin Newsom, thống đốc tiểu bang California nói là việc phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác, vẫn còn được duy trì trong một thời gian.

Thống đốc Newsom cũng nói là việc mở cửa lại nền kinh tế của tiểu bang California tùy thuộc theo việc cư dân tôn trọng những ngăn cấm là đeo khẩu trang , đề phòng khi tiếp xúc với người khác, cũng như đi chủng ngừa.

Thống đốc tiểu bang California nói là trong vòng từ nay cho đến ngày 15 tháng 6, tất cả cư dân tiểu bang, những ai muốn chủng ngừa, sẽ có cơ hội được chủng ngừa covid.

Số người nhiễm covid ở tiểu bang California đã sút giảm một cách đáng kể: Trong ngày thứ ba 6 tháng 4, có 2,240 người ở tiểu bang Cali bị nhiễm covid và có 86 người chết, so với con số 46 ngàn người bị nhiễm trong 1 ngày vào ngày 21 tháng chạp năm ngoái 2020 và 722 người chết.

Tỷ lệ lây nhiễm ở tiểu bang Cali hiện nay là 5.71 phần trăm so với mức lây nhiễm 17.1 phần trăm trong tháng chạp năm ngoái.

Theo sự khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới thì chỉ nên mở cửa lại nền kinh tế nếu tỷ lệ lây nhiễm covid dưới mức 5 phần trăm.

Trong khi đó tổng thống Joe Biden sửa lại mục tiêu là sẽ chủng ngừa cho tất cả những người Mỹ muốn chủng ngừa covid từ nay cho đến ngày 19 tháng 4, thay vì vào đầu tháng 5 như đã dự tính trước đây.

Nước Mỹ có quà dư thừa những loại thuốc chủng Pfizer, Moderna và Jassen cho nên sẽ không cần loại thuốc chủng Astra Zeneca nữa, và hàng chục triệu những lô thuốc chủng Astra Zeneca có thể sẽ được chuyễn giao cho các quốc gia khác đang cần, trong đó có cả Canada.

Bắt đầu từ ngày 19 tháng 4, tất cả những trẻ em từ 16 tuổi trở lên có quyền ghi danh xin chủng ngừa covid.

Nhiều tiểu bang cũng theo gương của tiểu bang California, đang chuẩn bị mở cửa lại nền kinh tế.

Những thân hữu của Thời Báo ở tiểu bang Virginia cho biết là cư dân ở tiểu bang này ra đường ào ào, chẳng đeo khẩu trang mà chen chúc nhau ở các bãi biển, các tiệm ăn..

Theo bác sĩ Ashish Jha, khoa trưởng phân khoa y tế công cộng của trường đại học Brown thì việc ngăn cản loài covid ở Hoa Kỳ tuy chưa đến đích, nhưng cũng đã gần đến vì những loài vi rút biến thể hiện có mặt ở Hoa Kỳ.

Số người nhiễm covid ở các tiểu bang khác như tiểu bang Michigan cũng sút giảm mạnh: từ mức trên 11 ngàn người bị nhiễm trong tháng 11 năm ngoái 2020, xuống còn 563 người vào ngày thứ hai 5 tháng 4.

Tại Hoa Kỳ, trên 169 triệu liều thuốc chủng ngừa covid đã được sử dụng và có ít nhất 33 phần trăm cư dân Mỹ được chủng ngừa ít nhất là 1 lần.

Tại nước Anh có trên 31.7 triệu người lớn được chủng ngừa ít nhất 1 mũi hay 60 phần trăm số những người trưởng thành ở nước Anh.

Với số người lây nhiễm và chết vì covid sút giảm mạnh, thủ tướng Boris Johnson của xứ này cũng đang dự tính cho mở cửa lại nền kinh tế: trong ngày thứ hai 5 tháng 4 chỉ có 1,610 người nhiễm và 20 người chết, so với con số trên 68 ngàn người Anh bị nhiễm và 2,379 người chết trong 1 ngày vào tháng giêng trước đó.

Tại Nam Bán Cầu, chính quyền các xứ Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đang dự tính cho cư dân hai xứ này được tự do qua lại, vì đại dịch covid đã bị kiềm chế ở hai xứ này.

Tuy nhiên nhiều quốc gia như Đức, Pháp và ngay cả Canada cũng đang phải điêu đứng ngăn chận sự lan tràn của loài covid trong làn sóng thứ ba.

Tại nước Đức, với trên 15 ngàn người bị nhiễm covid một ngày, bà thủ tướng Merkel đã dự tính ban hành lệnh phong tỏa toàn nước Đức trong những ngày sắp tới.

Tại Canada, số người bị nhiễm covid cũng gia tăng trong những ngày qua và nguy hiểm nhất là loài covid biến thể.

Những nỗ lực của chính quyền liên bang và tỉnh bang trong việc chủng ngừa cho cư dân: tính đến ngày thứ ba 6 tháng 4, có trên 6 triệu người lớn ở Canada được chủng ít nhất một mũi thuốc hay 16 phần trăm dân số.

tuy nhiên số người nhiễm covid ở Canada tiếp tục gia tăng: trong ngày thứ ba 6 tháng 4, có 6,520 người nhiễm covid trên toàn Canada.

Tại tỉnh bang Ontario, số người lây nhiễm trong những ngày qua lên đến trên 3 ngàn người một ngày, và đã khiến chính quyền tỉnh bang Ontario ra lệnh buộc cư dân phải “tử thủ tại gia” không được đi ra ngoài, trừ những trường hợp cần thiết.

Qua kinh nghiệm của các quốc gia Anh, Hoa Kỳ và Do Thái, người ta thấy là vũ khí hữu hiệu nhất để ngăn ngừa đại dịch là cho chủng ngừa đại quy mô: càng nhiều và càng nhanh thì càng tốt!

Với số thuốc chủng ngừa được đưa đến Canada gia tăng trong những tuần sắp tới, người ta hy vọng là nền kinh tế của Canada cũng sẽ được mở cửa trong mùa hè năm nay?