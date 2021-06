Giá thực phẩm toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong vòng một thập niên

Giá lương thực thực phẩm toàn cầu đã tăng 12 tháng liên tiếp trong tháng 5, đạt mức tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, theo chỉ số giá thực phẩm của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Abdolreza Abbassian, chuyên gia kinh tế cấp cao của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), cho biết do nhu cầu đáng ngạc nhiên đối với ngô ở Trung Quốc, do hạn hán đang diễn ra ở Brazil và việc sử dụng dầu thực vật, đường và ngũ cốc gia tăng trên toàn cầu, đã khiến giá thực phẩm tăng nhanh trên toàn thế giới.

Lạm phát toàn cầu đang làm tăng giá hầu hết mọi thứ hàng hóa – từ thực phẩm đến thép, cho đến gỗ xẻ và năng lượng. Tại các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), giá tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Việc sử dụng dầu diesel sinh học nhiều hơn và giá thịt, sữa tăng nhẹ nhiều nơi trên thế giới cũng góp phần làm tăng giá thực phẩm toàn cầu. Báo cáo của LHQ cho biết giá dầu cọ quốc tế đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2011 do sản lượng dầu cọ ở các nước Đông Nam Á tăng trưởng chậm lại và nhu cầu nhập khẩu toàn cầu tăng cao khiến cho lượng dầu tồn kho ở các nước xuất khẩu hàng đầu ở mức thấp.

Giá thực phẩm của Mỹ vẫn chưa trở lại bình thường trong năm nay sau khi giá thu mua thực phẩm trong đại dịch COVID-19 khiến chúng tăng vọt một năm trước. Tính chung, giá lương thực thực phẩm trong tháng 4 tại Mỹ đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá rau quả tăng 3,3%.