Giá nhà ở Mỹ đã lên đến đỉnh?

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản công bố của cơ quan thống kê Hoa Kỳ, the U.S. Census Bureau, thì số lượng nhà mới xây và bán được ở Mỹ trong tháng 7 năm nay 2021, đã xuống đến mức thấp nhất so với những tháng trước, kể từ tháng 4 năm 2020, tháng mà đại dịch covid hoành hoành.

Theo cơ quan thống kê thì số lượng nhà mới xây bán được đã xuống mà tính theo tỷ lệ 1 năm là 676 ngàn căn, sút giảm 19.4 phần trăm so với số lượng nhà mới xây bán được trong tháng 6 năm ngoái 2020.

Sau những tháng đầu năm mà giá nhà lên vùn vụt, gia tăng với mức độ từ 15 phần trăm cho đến 20 phần trăm một tháng và tính theo giá nguyên năm và đã vượt tầm tay với của đa số cư dân Mỹ, thì trong tháng sáu vừa qua, giá của những căn nhà mới xây ở Mỹ chỉ gia tăng 6 phần trăm trong tháng 6 tính theo nguyên năm.

Số nhà mới xây ở Mỹ đã không bán được nhiều trong tháng 6 vì nhiều lý do mà giá cả là lý do quan trọng nhất: giá gỗ gia tăng 300 phần trăm, giá các vật dụng dùng trong nhà như tủ lạnh, bếp lò.. đã cộng thêm vào giá bán của những căn nhà mới xây.

Mức lãi suất nợ nhà cũng gia tăng trong tháng 6, và đã làm số người có khả năng mua nhà giảm.

Theo chuyên gia xây cất nhà cửa Ivy Zelman thì có những dấu hiệu là nền kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ đã bắt đầu bớt nóng?