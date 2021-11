Giá dầu khí có thể sút giảm trong năm tới 2022?

New York: Giá dầu thô trên thị trường dầu khí thế giới đã từ mức 18 Mỹ kim một thùng vào thời cao điểm của đại dịch covid vào năm 2020 và lên trở lại đến mức 85 Mỹ kim một thùng trong năm nay 2021.

Tính đến ngày thứ sáu 12 tháng 11, giá dầu thô đã ở mức 81 Mỹ kim một thùng trên thị trường dầu khí New York.

Nhiều chuyên gia tài chánh còn tiên đoán là giá dầu có thể lên đến 100 Mỹ kim một thùng trong năm tới, khi nền kinh tế thế giới đã phát triển mạnh mẽ trở lại.

Tuy nhiên theo những nghiên cứu của nhiều cơ quan công quyền Hoa Kỳ, thì giá dầu thô có thể sẽ sút giảm vào năm tới 2022?

Bản nghiên cứu của cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ, The Energy Information Administration, vừa công bố tiên đoán là giá dầu thô trên thị trường dầu khí thế giới sẽ ở mức 80 Mỹ kim một thùng từ nay cho đến cuối năm, và có thể xuống còn 62 Mỹ kim một thùng vào năm tới 2022.

Cơ quan quản lý thông tin năng lượng cũng tiên đoán là giá xăng ở Mỹ sẽ xuống dưới mức $3 một gallon vào tháng 2 năm tới 2022.

Theo các chuyên gia của cơ quan quản lý thông tin năng lượng (EIA) thì giá xăng dầu sẽ sút giảm trong năm tới vì số lượng dầu cung cấp cho thị trường thế giới bởi các quốc gia trong khối sản xuất dầu khí (OPEC) gia tăng, cũng như cũng có những gia tăng trong việc sản xuất dầu khí ở Hoa Kỳ.

Giá xăng hiện nay ở Mỹ cao hơn 3 Mỹ kim một gallon và là giá xăng cao nhất ở Hoa Kỳ kể từ năm 2014 cho đến nay.

Giá xăng ở Canada cũng gia tăng lên đến đỉnh: giá 1 lít xăng tại vùng đại thủ phủ Toronto trong ngày thứ sáu 12 tháng 11 đã lên đến trên $1.40.