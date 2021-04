“Fast&Furious 9” được chiếu ở Trung Quốc

Hãng Universal đưa ra thông báo phim ”Fast&Furious 9” sẽ được chiếu tại thị trường Trung Quốc.

Universal – công ty chịu trách nhiệm phát hành “Fast&Furious 9” trên toàn thế giới – thông báo trên tài khoản Weibo chính thức, giới kiểm duyệt phim đại lục đã đồng ý để cuốn phim hành động, đua xe này được chiếu tại các rạp ở Trung Quốc. Tuy nhiên ngày công chiếu phim ở thị trường này vẫn chưa được tiết lộ.

Ở các thị trường khác trên thế giới, ngày ra rạp của “Fast&Furious 9” đã được công bố. Cụ thể tại Mỹ và Ấn Độ, phim ra rạp ngày 25/6 sau nhiều lần dời chiếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ở Nam Hàn, phim dự trù ra mắt ngày 19/5. Tại Anh là ngày 8/7… Thoạt đầu, phim dự trù công chiếu vào tháng 4/2019.

Phim có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron…

Phần phim thứ 9 của thương hiệu đua xe “Fast&Furious”do Justin Lin đạo diễn, nội dung phim sẽ nối tiếp các sự kiện trong phần 8 trước đó là “The Fate of the Furious” (2017). Thương hiệu “Fast&Furious” dự trù kết thúc ở phần thứ 11.

Ở Trung Quốc, “Fast&Furious” rất được mến mộ. 5 trong số 8 phần phim của “Fast&Furious”đã được chiếu ở đại lục, trong đó 2 phần phim có doanh thu cao hơn thị trường Bắc Mỹ, bao gồm “The Fate of the Furious” với tổng doanh thu là trên 393 triệu Mỹ kim và “Hobbs&Shaw” (phần phim ăn theo) với số tiền trên 201 triệu Mỹ kim. Trên toàn thế giới, loạt phim “Fast&Furious” cho tới nay đã thu về tổng số tiền gần 6 tỉ Mỹ kim.