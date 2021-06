Dự báo thời tiết cho biết kỷ lục nóng ập đến BC và sẽ ngày càng nóng hơn

Một đợt nắng nóng đã chính thức ập xuống phần lớn tỉnh bang BC và đã tự xác lập là một ngày phá kỷ lục trước khi đạt đỉnh dự kiến ​​vào cuối tuần này.

Thời tiết gay gắt đã phá vỡ ba kỷ lục nhiệt độ ban ngày ở Hạ Đại lục vào Chủ nhật. Thị trấn Hope đạt 32,5 độ C, vượt kỷ lục cũ ngày 20 Tháng 6 là 30,9 độ C, trong khi Squamish vượt qua điểm chuẩn cũ là 29,7 độ C ở 30,2 độ C.

White Rock đạt đỉnh ở 28,7 độ C, phá vỡ kỷ lục cũ là 27,2 độ C được thiết lập vào năm 1938.

Theo Bộ Môi trường Canada, mô hình này lặp lại vào Thứ Hai 21/6 và kéo dài sang Thứ Ba 22/6. Cơ quan cho biết Thứ Tư mát hơn một chút, phục vụ như một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước một ngày cuối tuần nóng như thiêu như đốt.

Nhà khí tượng học Alyssa Charbonneau cho biết: “Bắt đầu đi vào cuối tuần, chúng ta thấy áp suất cao trên BC rất mạnh và chúng ta sẽ quay trở lại những ngày thực sự nóng. Mô hình này là thứ mà chúng ta sẽ thấy khá nhiều ở British Columbia. Hiện tại, có vẻ như từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật là một số ngày nóng nhất… nhiều nơi nhiệt độ cao hơn 10 độ so với bình thường.”

Nhiệt độ ở Vancouver được dự báo là 28 độ C vào Thứ Bảy. Victoria dự kiến ​​ đạt tới 30 độ C vào ngày hôm đó, trong khi Kelowna có thể đạt đỉnh ở 38 độ C. Các khu vực xa hơn về phía bắc, như Prince George, có mức cao nhất là 33 độ C trong dự báo cuối tuần.

Charbonneau cho biết các khu vực của Bờ biển phía Bắc sẽ là những khu vực duy nhất tránh được nắng nóng. Bà cho biết điều quan trọng trong tuần này là sử dụng biện pháp chống nắng, giữ nước, kiểm tra các thành viên cao tuổi trong gia đình và giữ thú cưng và trẻ em tránh xa các phương tiện giao thông nóng. Bà nói “Đó sẽ là một thời tiết thực sự giống như mùa hè, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó khi bạn thực hiện những dự tính đi khỏi nhà”.