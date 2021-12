Cựu chủ tịch thành phố Hà Nội nhận thêm án 8 năm tù giam

Tòa án Hà Nội tuyên phạt cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung (hay còn gọi là Chung con) mức án 8 năm tù vì bị cho là để cho công ty của gia đình mua chế phẩm Redoxy-3C về bán cho thành phố gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ông Chung, tòa án Hà Nội vào chiều 13/12 cũng tuyên phạt hai người khác là ông Võ Tiến Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – 4 năm tù và Nguyễn Trường Giang, Giám đốc công ty Arktic – 4 năm 6 tháng tù với cùng tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo VnExpress ba bị cáo phải liên đới bồi thường 36,1 tỷ đồng cho nguyên đơn dân sự là công ty Thoát nước Hà Nội, ông Chung 25 tỷ đồng (đã nộp 10 tỷ), Giang 7,1 tỷ, Hùng 4 tỷ.

Cộng với bản án 5 năm tù giam vì tội danh “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” trong vụ án Nhật Cường tuyên hồi tháng 12 năm ngoái, ông Chung sẽ phải thụ án 13 năm tù giam.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, từng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an và sau cùng là Chủ tịch UBND Hà Nội.

Trong vụ người dân ở xã Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ, cảnh sát cơ động để đổi với những người vô cớ bị công an Hà Nội bắt đi, ông Chung đã xuống tận nơi để đối thoại cùng lời hứa sẽ không khởi tố vụ án này.

Thế nhưng hai tháng sau vụ án này bị công an Hà Nội khởi tố và rạng sáng ngày 9/1/2020 công an Hà Nội điều 3.000 quân vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm bắn chết cụ Lê Đình Kình tại phòng ngủ. Sự việc cũng khiến ba công an chết dưới giếng trời mà tòa án cho rằng đã bị các dân làng thiêu sống trong vụ đụng độ hôm đó.