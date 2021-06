Cựu cảnh sát viên Derek Chauvin bị án tù 22 năm rưỡi

Minneapolis: Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 25 tháng 6, thẩm phán Peter Cahill đã tuyên phạt nghi can Derek Chauvin, bản án 22 năm rưỡi, cho việc giết nạn nhân George Floyd cách đây 1 năm rưỡi.

Bị cáo Chauvin nguyên là một cảnh sát, đã đến bắt giữ nghi can George Floyd tại một tiệm tạp hóa ở thành phố Minneapolis.

Nghi can Floyd đã kháng cự và cảnh sát Chauvin đã trấn đầu gối vào cổ nạn nhân hơn 8 phút và khiến nạn nhân qua đời.

Cái chết của ông Floyd đã gây phẫn nộ không những ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới vì người ta cho là cảnh sát Mỹ đã dùng vũ lực quá mức trong việc bảo vệ cư dân, nhất là đối với những người da màu.

Đây là bản án tù mà thời gian ngồi tù lâu nhất, dành cho 1 cựu cảnh sát Hoa Kỳ từ trước đến nay.

Tưởng cũng nên nói thêm là chính quyền thành phố Minneapolis đã thỏa thuận trả cho gia đình ông George Floyd số tiền 27 triệu Mỹ kim, để gia đình này không thưa kiện thành phố.