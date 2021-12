Cột mốc đáng buồn: hơn 800.000 người chết vì COVID-19

Theo thống kê của Reuters, Hoa Kỳ đã chính thức vượt mốc 800.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong ngày 12/12, khi phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ do mọi người ở nhà nhiều hơn trong mùa đông và biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao.

Cột mốc quan trọng này có nghĩa là số người chết do dịch bệnh hiện đã vượt quá toàn bộ dân số của bang North Dakota. Ngay cả khi vaccine được cung cấp rộng rãi và miễn phí, vẫn có nhiều người thiệt mạng vì dịch COVID-19 trong năm nay so với năm 2020 vì biến thể Delta dễ lây lan hơn và người dân từ chối tiêm chủng.

Từ đầu năm đến nay, có hơn 450.000 người chết vì COVID-19, tương đương 57% tổng số ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu lây lan.

Các chuyên gia y tế cho biết các ca tử vong chủ yếu ở những bệnh nhân không được tiêm chủng. Số người chết đã tăng lên bất chấp những tiến bộ trong việc chăm sóc bệnh nhân COVID và các lựa chọn điều trị mới như kháng thể đơn dòng.

Theo phân tích của Reuters, mất 111 ngày để số người chết tăng từ 600.000 lên 700.000 người, trong khi 100.000 ca tử vong tiếp theo chỉ diễn ra trong 73 ngày.

Trong nhóm 7 quốc gia giàu có nhất, Hoa Kỳ đứng đầu về số người chết bình quân đầu người do COVID-19 từ ngày 1/1-30/11. Tỷ lệ tử vong ở Hoa Kỳ cao hơn 3 lần so với nước láng giềng Canada và gấp 11 lần so với Nhật Bản.

Những ngày gần đây, trung bình có 120.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, trong đó bang Michigan nhiều nhất. Delta hiện vẫn là biến thể thống trị tại đây dù nhiều trường hợp nhiễm Omicron đã được báo cáo tại nhiều bang.