Cơ quan an ninh Nhật bắt giữ một cặp đôi gốc Việt, mở phòng giải phẩu thẩm mỹ bất hợp pháp.

Tokyo: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 15 tháng 3, cơ quan an ninh thành phố Tokyo, Nhật Bản, đã bắt giữ một cặp đôi người Việt về tội mở phòng giải phẩu thẩm mỹ tại gia bất hợp pháp.

Hai nghi can là Trần thị Nhung 27 tuổi và chồng là Nguyễn Tiến Phong, 37 tuổi bị tố cáo đã giải phẩu thẩm mỹ cho ít nhất 50 người từ tháng 11 năm ngoái cho đến tháng giêng năm nay 2021.

Các cuộc giải phẩu thẩm mỹ bao gồm nhiều loại gồm cả sửa môi bằng botox..

Hai vợ chồng người Việt sống ở thành phố Tokyo đã quảng cáo dịch vụ giải phẩu của họ trên Facebook và thu hút những người người ngoại quốc gồm cả những người Việt đang sinh sống ở Nhật, vì giá cả rẻ hơn so với giá ở các bác sĩ thẩm mỹ.