Nạn kỳ thị chủng tộc lan tràn : một nhà hàng Việt ở Texas bị kẻ gian phá hoại.

In

San Antonio, Texas: theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 15 tháng 3, một nhà hàng Việt ở thành phố San Antonio, tiểu bang Texas, đã bị kẻ gian phá hoại, bôi bằng sơn đỏ những chữ kỳ thị chủng tộc như ” No Masks” ” Kung Flu”..” Go back 2 China”…

Tuyên bố với các phóng viên báo chí, ông Mike Nguyễn năm nay 33 tuổi là chủ nhân và đầu bếp chính của nhà hàng Noodle Tree ở thành phố San Antonio nói là ông nghĩ là chuyện phá hoại nhà hàng của ông là điều phải xảy ra, sau khi ông lên tiếng công khai phản đối việc thống đốc tiểu bang Texas cho hủy bỏ lệnh buộc đeo khẩu trang ngoài công cộng.

Nhiều viên chức trong chính quyền thành phố đã lên tiếng ủng hộ ông Mike Nguyễn, và phản đối những hành động kỳ thị đã diễn ra.

Ông Ron Nirenberg, thị trưởng thành phố San Antonio đã nói là “chúng ta phải cùng làm việc với nhau để xóa bỏ tình trạng kỳ thị chủng tộc trong thành phố”.

Ông đầu bếp Mike Nguyễn đã di chuyển từ tiểu bang California đến Texas trong 2 năm trước đây và đã mở nhà hàng Noodle Tree năm đối diện với khuôn viên của trường đại học Texas.

Trong hôm thứ tư tuần trước, ông Mike Nguyễn được đài CNN phỏng vấn trên chương trình The Newsroom, ông Mike Nguyễn đã lên tiếng đả kích việc thống đốc Greg Abbott đã cho hủy bỏ lệnh đeo khẩu trang.

Theo ông Mike Nguyễn thì hủy bỏ lệnh đeo khẩu trang sẽ gây nguy hiểm cho hàng triệu người dân Texas có thể bị lây nhiễm covid và quyết định của ông thống đốc là một quyết định ích kỷ và hèn nhát.

Trong cuộc phỏng vấn của đài CNN, đầu bếp Mike Nguyễn cũng nói là ông quan tâm đến việc mà số những người Mỹ gốc Á Châu bị bạo hành, bị kỳ thị gia tăng trong thời đại dịch.

Ngay sau cuộc phỏng vấn, ông Mike Nguyễn cho biết ông đã nhận được nhiều những chỉ trích và ngay cả những đe dọa giết ông trên các mạng xã hội.

Nhiều người đã lên tiếng tẩy chay nhà hàng Noodle Tree vì những lời chỉ trích của ông Nguyễn đến thống đốc Gregg Abbott.

Theo nhận định của báo Washington Post thì tình trạng kỳ thị những người Á Châu ở Mỹ đã gia tăng mạnh mẽ, kể từ khi cựu tổng thống Trump lên tiếng chế nhạo nói là loài vi rút corona là một loại cúm Tàu : Kung Flu!