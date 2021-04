Chủng ngừa: vũ khí hữu hiệu nhất chống lại loài vi rút corona

London, Anh quốc: Trong khi các quốc gia Âu Châu khác như nước Đức, nước Pháp đã trở lại tình trạng phong tỏa, nhằm đối phó với làn sóng đại dịch thứ ba đang lan tràn, thì cư dân nước Anh đã được sống những ngày lễ Phục Sinh vui vẻ, với những bãi biển, công viên đông nghẹt những người.

Lý do nào giúp Anh quốc có thể ngăn chận được nguy cơ của làn sóng đại dịch thứ ba? Đó là nhờ các chương trình chủng ngừa đại quy mô cho cư dân: tính đến ngày thứ sáu 2 tháng 4, có trên 35 triệu người Anh đã được chủng ngừa covid ít nhất là một mũi hay trên 50 phần trăm dân số.

Số người nhiễm và chết vì covid ở Hoa Kỳ cũng sút giảm mạnh trong những ngày qua, cũng nhờ vào các chương trình chủng ngừa đại quy mô cho dân chúng: tính đến ngày thứ sáu 2 tháng 4, có gần 100 triệu người Mỹ được chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi hay trên 30 phần trăm dân số. Trung bình 1 ngày có trên 3.3 triệu người Mỹ được chủng ngừa.

Nước Mỹ có quá dư thừa thuốc chủng các loại thuốc Pfizer , Moderna và Johnson & Johnson, c ho nên theo bác sĩ Anthony Fauci, thì nước Mỹ không cần đến loại thuốc chủng Astra Zeneca, mà nước này cũng đã đặt mua trên 40 triệu liều.

Số người Mỹ chết vì covid sút giảm từ mức trên 4,400 người một ngày trong những ngày đầu tháng giêng năm nay xuống còn 955 người trong ngày thứ sáu 2 tháng 4.

So với Canada thì tính đến ngày thứ sáu chỉ có trên 5 triệu người Canadians được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc hay 14 phần trăm dân số.

Theo nữ bác sĩ Linda Bauld, giáo sư trường y khoa Edinburgh thì có hai lý do giúp cho nước Anh ngăn chận được làn sóng đại dịch thứ ba là chương trình chủng ngừa đại quy mô và thời tiết ấm áp của mùa xuân vừa về.

Tuy số người Anh nhiễm và chết vì covid sút giảm mạnh, nhưng thủ tướng Boris Johnson đã từ chối không cho nới lỏng những giới hạn ngăn ngừa covid, vì ông sợ là dân Anh sẽ bị lây từ những người ở các quốc gia Âu Châu xung quanh, những nước đang phải đối phó với làn sóng đại dịch thứ ba.

Tuy nhiên các chuyên gia y tế cũng như bà bác sĩ Bauld thì nước Anh có một vị trí đứng khác biệt với các quốc gia Âu Châu khác, vì với trên một nửa dân số được chủng ngừa covid, cộng thêm trên 4.3 triệu ngừời đã bị nhiễm covid, đã giúp tạo được những miễn nhiễm bầy đàn, không lây truyền bệnh cho những người khác.

Bác sĩ Bauld cũng nói là hiện nay chỉ có 11.6 phần trăm dân số các quốc gia Âu Châu được chủng ngừa, so với trên 50 phần trăm dân Anh được chủng ngừa covid.

Đó là những chứng cớ hiển nhiên cho thấy chủng ngừa là vũ khí hữu hiệu nhất, ngăn cản sự lan tràn của loài covid.

Hiện nay chỉ có 14 phần trăm những người Canadians được chủng ngừa covid và vì thế Canada vẫn đang phải chống trả lại làn sóng đại dịch thứ ba. Tình trạng cũng còn hết sức bi đát nhất là ở tỉnh bang Ontario khi số người nhiễm covid và số người phải nằm bệnh viện, số người phải nằm trong khu cấp cứu, số người phải dùng máy trợ thở ở tỉnh bang này đã gia tăng lên đến mức cao chưa từng thấy, kể từ thời có đại dịch.

Nhưng chúng ta vẫn chưa tuyệt vọng, khi chính quyền liên bang Canada và chính quyền các tỉnh bang, đang dồn mọi nỗ lực chủng ngừa cho cư dân.

Canada cũng chẳng thua gì Anh trên nhiều phương diện, nhưng tại sao chúng ta lại kém thế trong lãnh vực ngăn ngừa covid? Là vì Canada chẳng có cơ xưởng nội địa sản xuất thuốc chủng nội địa, mà phải ngửa tay xin trợ giúp của các quốc gia khác trong việc cung cấp thuốc chủng ngừa, cho dù Canada vẫn phải trả tiền mua thuốc chủng.

Muốn thành công, Canada phải tự lực cánh sinh, không nên trông chờ vào sự giúp đỡ của những người khác.