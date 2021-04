Bắt giữ hai người Việt liên quan đến những vụ trộm đồ trong các cửa hàng ở Little Saigon

Little Saigon: Theo những tin tức loan báp

Nhân viên công lực cho biết bắt hai người gốc Việt ở Little Saigon vì liên quan đến đường dây ăn cắp trong chợ hay siêu thị khắp Nam California.

Cũng theo những nguồn tin báo chí thì các nghi can đã chứa đồ ăn cắp tại một nhà riêng ở thành phố Midway và ở một cơ sở sửa chữa điện tử ở thành phố Garden Grove.

Các cơ quan an ninh đã lục soát hai địa điểm này và tịch thu một số hàng ăn cắp trị giá 1 triệu Mỹ kim.

Nhiều công ty bán lẻ, trong đó có hệ thống siêu thị Ralphs, nhận dạng được nhóm nghi can vì họ đến các siêu thị đó nhiều lần, sau đó liên lạc với CHP.

Các điều tra viên nhận được tin, và bắt đầu theo dõi nhóm nghi can tại nhà ở Midway City và tiệm sửa đồ điện tử ở Garden Grove.

Đến sáng Thứ Năm, 1 Tháng Tư, các điều tra viên lục soát một phòng trong một căn duplex trên đường Hunter ở Midway City, và bắt bốn người. Trong phòng đó có nhiều sản phẩm bị ăn cắp gồm thức ăn cho em bé, các sản phẩm chăm sóc da và bia.

Hai nghi can chính là người gốc Việt. Một người có tên Dennis Âu, 57 tuổi, cư dân Midway City. Người thứ hai có tên Văn Trần, 59 tuổi, cư dân Garden Grove.

Sau khi lục soát căn nhà ở Midway City, các điều tra viên của CHP đến một tiệm sửa đồ điện tử ở khu số 16000 trên đường Magnolia thuộc thành phố Garden Grove.

Tuy dán bảng hiệu sửa đồ điện tử, nhưng các cảnh sát viên không thấy đồ điện tử bên trong doanh nghiệp đó, và chỉ có nhiều mặt hàng bị ăn cắp bên trong.

CHP cho biết các kẻ trộm thường bán lại những mặt hàng ăn cắp trên các trang web như OfferUp và Craigslist, nhưng hai nghi can gốc Việt còn bán các sản phẩm đó tại tiệm sửa đồ điện tử này.