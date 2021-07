Chủng ngừa hỗn hợp thuốc chủng Covid “an toàn và hiệu quả”

Trong cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 7, tại thủ đô Ottawa, bác sĩ Barbara Yaffe, phó giám đốc Y tế công cộng liên bang, đã lên tiếng trấn an cư dân Canada là việc dùng cả hai thứ thuốc chủng ngừa Covid là một chuyện an toàn và hữu hiệu.

Lời trấn an này được đưa ra một ngày sau khi một giới chức của Tổ chức y tế thế giới WHO nói là việc dùng hỗn hợp những loại thuốc chủng khác nhau cho hai lần chủng ngừa, là một việc làm “nguy hiểm”.

Theo bác sĩ Yaffe thì quyết định cho dùng hỗn hợp các loại thuốc chủng khác nhau, dựa trên những kết quả thử nghiệm ở Anh, Tây Ban Nha và Đức cho thấy là lượng miễn nhiễm trong cơ thể gia tăng cao hơn, nếu người này được chủng ngừa những loại thuốc chủng khác nhau.

Vào giữa tháng 6 năm nay 2021, ủy ban tham vấn quốc gia về miễn nhiễm NACI đã khuyến nghị những người được chủng Astra Zeneca mũi thứ nhất, thì nên chủng ngừa mũi thứ nhì bằng loại thuốc chủng mRNA là Pfizer hay Moderna.

Mới đây ủy ban tham vấn này NACI cũng bật đèn xanh cho việc chủng ngừa hỗn hợp hai loại thuốc Moderna và Pfizer.

Tuy nhiên mới đây bác sĩ Soumya Swaminathan, khoa học gia trưởng của tổ chức y tế thế giới WHO đã nói là không nên dùng hỗn hợp những loại thuốc chủng ngừa Covid khác nhau.

Mới đây, vì có những phản đối không đồng ý với lời tuyên bố này, bà bác sĩ Swaminathan nói thêm là lời tuyên bố của bà bị cắt xén, lấy ra khỏi nguyên văn và nói thêm là việc chủng ngừa Covid phải dựa vào khuyến cáo của các nhân viên y tế, chứ không phải do cá nhân quyết định.

Bác sĩ Kieran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario đã khuyến nghị nên chủng ngừa bằng một trong hai loại Pfizer hay Moderna vì cả hai cùng là một loại thuốc chủng mRNA.

Cũng trong dịp này, bác sĩ Moore cũng lên tiếng kêu gọi những người trẻ từ 12 tuổi cho đến 17 tuổi nên đi chủng ngừa mũi thứ nhì càng sớm càng tốt.

Tính đến ngày thứ hai 12 tháng 7, có trên 78 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở Canada đã được chủng ngừa một mũi và trên 50 phần trăm cư dân đã được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.