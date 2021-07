Chủ nhân Tàu, mở chi nhánh ở Việt Nam, sản xuất giày hiệu Nike cho Mỹ

Saigon: theo những tin tức vừa loan báo thì hai công ty chuyên sản xuất giày thể thao cho công ty Nike cho biết là vì những lan tràn mới đây của vi rút biến thể delta, khiến cho hai công ty Chang Shin Vietnam Co Ltd và công ty Pou Chen Corp đã phải tạm thời ngưng hoạt động.

Theo nhận định của các chuyên gia đầu tư ở New York thì việc tạm ngưng hoạt động này có thể làm sụp đổ hệ thống cung cấp giầy thể thao cho Hoa Kỳ.

Theo bản tường trình S&P Global thì 49 phần trăm số giầy Nike được nhập cảng vào Mỹ đến từ các cơ xưởng ở Việt Nam qua hai công ty Chang Shin và Pou Chen.