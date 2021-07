Khái niệm ăn kiêng xanh (chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật) đã không còn quá xa lạ. Cùng với nhiều nghiên cứu về những lợi ích của chế độ ăn uống này, thế giới đang xoay chiều theo một xu hướng mới đó chính là chế độ ăn thuần chay.

Thuật ngữ “thuần chay” (vegan) được đặt ra bởi một nhóm nhỏ người ăn chay tách ra khỏi Hiệp hội ăn chay Leicester, Anh vào năm 1944. Họ là những người chọn chế độ ăn hoàn toàn không tiêu thụ thực phẩm liên quan đến động vật thay vì chỉ hạn chế ăn thịt như khái niệm ăn chay trước đó. Và cụ thể hơn, chế độ ăn thuần chay còn cố gắng chấm dứt việc khai thác nguồn thức ăn từ động vật. Những người theo chế độ ăn thuần chay cho rằng cách ăn uống này mang lại khá nhiều lợi ích.

Giảm cân hiệu quả

Có thể giảm cân là một nguồn động lực mạnh mẽ nhất để mọi người chọn chế độ ăn thuần chay. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, người ăn thuần chay thường có xu hướng gầy hơn và có chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) thấp hơn những người khác. Cụ thể hơn, vào năm 2013, nhà nghiên cứu Swapnill Mishra tại trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Hoàng gia London cùng các cộng sự đã chỉ ra người tham gia ăn thuần chay đã giảm 4,2 kg một cách hiệu quả so với những người có chế độ khác trong khoảng 18 tuần.

Bên cạnh đó, việc ăn thuần chay cũng hỗ trợ cung cấp nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa. Ngoài ra, thông qua các thực phẩm nguồn gốc thực vật, cơ thể bạn cũng được nạp một lượng đủ kali, magie và Vitamin A, Vitamin C. Và chế độ thuần chay trở nên thú vị khi bạn được ăn thoải mái mà không lo lắng đến việc tính số calo. Và đó cũng là lí do mà nhiều người chọn biện pháp ăn chay thay cho chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

Cải thiện lượng đường trong máu và chức năng thận

Chế ăn thuần chay rất có lợi trong việc hạn chế bệnh tiểu đường loại 2 và suy giảm chức năng thận. Những người ăn chay trường có lượng đường trong máu thấp hơn. Ngoài ra, độ nhạy insulin của họ cũng cao hơn và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn tới 50–78%. Thêm vào đó, nhiều nhà nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn thuần chay giúp giảm lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường một cách đáng kể so với chế độ ăn của Hiệp hội về bệnh Tiểu đường Hoa Kỳ (ADA), Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và Chương trình Giáo dục Cholesterol Quốc gia (NCEP).

Trong một nghiên cứu vào năm 2009 của Neal Barnard – chủ tịch của Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) và cộng sự, 43% người tham gia theo chế độ ăn thuần chay đã có thể giảm liều lượng thuốc hạ đường huyết trong thời gian ngắn, so với con số chỉ 26% ở nhóm tuân theo chế độ ăn kiêng do ADA khuyến nghị. Các bệnh nhân tiểu đường cũng có thể thay thế thịt bằng protein thực vật và giúp cải thiện chức năng thận kém. Những loại protein thực vật có thể kể đến như các loại hạt, đậu, yến mạch, …

Giúp chống lại một số bệnh ung thư

Việc tránh các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Điều này được rất nhiều nhà nghiên cứu lí giải rằng thịt được nấu ở nhiệt độ cao sẽ thúc đẩy tăng sinh một số tế bào gây nên bệnh ung thư. Hơn nữa, những người ăn thuần chay thường dùng nhiều đậu, trái cây và rau củ quả. Đây cũng là một nhân tố quyết định giúp họ giảm 15% nguy cơ mắc bệnh ung thư (theo nghiên cứu của Oyinlola Oyebode và cộng sự vào năm 2013 về việc rau củ và trái cây giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư).

Ngoài ra, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 1/3 dân số trên thế giới có thể ngăn ngừa được các yếu tố gây nên ung thư chỉ bằng chế độ ăn uống có chứa các thực phẩm đến từ thực vật. Không những vậy, một số nghiên cứu còn chỉ ra việc ăn các loại đậu có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng lên đến 9-18% (theo nhà nghiên cứu Beibei Zhu và cộng sự trong nghiên cứu về tiêu thụ các loại cây họ đậu giúp giảm nguy cơ ung thư vào năm 2015).

Chăm sóc sức khỏe tim mạch

Việc thường xuyên bổ sung trái cây tươi, rau trong bữa ăn giúp giảm áp lực máu. Người ăn thuần chay cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Cụ thể hơn, theo nghiên cứu về những ảnh hưởng sức khỏe của chế độ ăn thuần chay vào năm 2014, người ăn thuần chay có thể giảm 75% nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

Bữa ăn thuộc chế độ thuần chay gồm nhiều loại đậu, ngũ cốc có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn thuần chay với các loại thực phẩm kể trên có hiệu quả trong việc giảm lượng đường trong máu. Không những vậy, cholesterol xấu và mức cholesterol toàn phần cũng được hạn chế tối đa. Và điều này đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch vì việc giảm huyết áp cao, lượng cholesterol và lượng đường trong máu có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim tới 46%.

Nhìn chung, đối với việc cải thiện các vấn đề về sức khỏe tim mạch, chế độ ăn thuần chay giúp giảm tối đa các nguy cơ mắc bệnh. Từ đó cho thấy chế độ này có lợi trong việc hỗ trợ cải thiệt sức khỏe tim mạch.

Điều cần lưu ý: hãy chọn cách ăn thuần chay thông minh, với đầy đủ chất dinh dưỡng và ngon lành, chứ không phải là những bữa ăn đạm bạc, thiếu bổ dưỡng.

(Theo Bửu Nghi/ELLE)