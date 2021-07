Cháy rừng chết người ở Lytton được nghi là do con người gây ra

Vụ hỏa hoạn khiến hai người thiệt mạng và 1.000 người khác phải rời bỏ nhà cửa và cơ sở kinh doanh của họ.

Theo BC Wildfire Service, hiện giờ, đám cháy được cho là do con người gây ra nhưng chính xác như thế nào vẫn chưa được xác định.

Nhân viên Thông tin Cứu hỏa Forrest Tower cho biết: “Nó được nghi ngờ là do con người gây ra nhưng đó có thể là một số lý do khác ngoài lý do căn bản là sấm sét.” Ông Tower lưu ý rằng mức độ phức tạp của đám cháy này có thể sẽ đồng nghĩa với việc điều tra nguyên nhân chính xác sẽ mất một thời gian.

Cuối tuần qua, cảnh sát RCMP đã có thể tiếp cận các khu vực của ngôi làng. Họ đang làm việc với Cơ quan Dịch Vụ cháy rừng BC để điều tra. RCMP đang yêu cầu sự kiên nhẫn khi các nhà điều tra xem xét nguyên nhân.

Có suy đoán ngọn lửa có thể được bắt đầu bởi một đoàn tàu hỏa, nhưng Dawn Roberts của lực lượng cảnh sát RCMP ở BC nói rằng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Trong một tuyên bố với NEWS 1130, Công ty Hỏa xa CN Rail cho biết họ đang hỗ trợ các nhà chức trách trong cuộc điều tra.

Nhiều người buộc phải di tản ngay chỉ sau vài phút thông báo, và đã rời khỏi nhà kể từ ngày 30 Tháng 6, không có thời hạn về thời gian họ có thể quay trở lại làng để xem mức độ thiệt hại. Nhiều người không biết liệu họ còn có nhà để trở về hay không.

Ông Forrest Tower cho biết mặc dù ưu tiên hàng đầu để cư dân có thể quay trở lại, nhưng vào thời điểm này, nó vẫn còn quá nguy hiểm, cùng với các công trình, cơ sở hạ tầng quan trọng cũng bị hư hại. Ông nói “Đã có dây điện bị đứt rơi xuống nằm trên mặt đường lộ và bị xâm phạm; có nhà bị hư hại nặng đến mức có thể có chất lượng không khí không an toàn để thở. Cần phải cân nhắc rất nhiều trước khi cho phép công chúng trở lại.”

Ông cho biết thêm rằng một số cơ quan đang tham gia và làm việc suốt ngày đêm để bảo đảm mọi người có thể trở lại trong thời gian nhanh nhất.

Vì trận cháy rừng ở thị trấn Lytton và hàng trăm đám cháy rừng khác vẫn còn đang tiếp diễn, một số các tỉnh bang khác của Canada đã gởi nhân viên cứu hỏa tới giúp kể từ thứ Hai 5/7.

P.H